I Pinguini Tattici Nucleari ritornano con “La Storia Infinita”, il nuovo singolo scritto durante i mesi del lockdown. La canzone anticipa l’arrivo di un nuovo progetto discografico ed è stata descritta dal frontman Riccardo Zanotti come una sorta di collage di tante estati passate: “In quei giorni ho pensato all’estate, alle mie, ma che sono anche quelle di tutti, per costruire un grande omaggio: l'estate del primo bacio, l'estate di quando a 9-10 anni mi sono perso in un campeggio in Croazia per un giorno intero, tutte le estati che hanno rappresentato dei giri di boa”. Tanti i riferimenti a musica, televisione e cinema con il titolo della canzone che riprende il film cult del 1984. A tal proposito Riccardo Zanotti ha dichiarato: "Più che alla storia il riferimento è a un'idea: alla spensieratezza di quando ragazzino ho visto e amato quel film e altri come i Goonies o Harry Potter". Nel testo viene citato anche "Wonderwall" degli Oasis, "L'estate sta finendo" dei Righeira e Manu Chao.