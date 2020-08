Pinguini Tattici Nucleari, il 28 agosto fuori con il nuovo singolo

E' in uscita il nuovo singolo inedito della band, dopo il podio a Sanremo, cinque Dischi D'Oro, due Dischi di Platino e oltre trecento milioni di ascolti in streaming, ecco la più evocativa storia di fine estate

“ E se non ci fosse l'estate, con le tipiche emozioni che la accompagnano? Se non ci fossero gli ombrelloni aperti, le corse contro le onde, i pic-nic in montagna?” Ecco le domande che hanno portato alla nascita del nuovo singolo dei PTN, La Storia Infinita. "Una canzone che immagina un'ipotetica estate che non c'è, che manca. E la sua mancanza porta a rifugiarsi nelle emozioni del passato, nei ricordi di quel che è stato, perdendosi nelle memorie ma allo stesso tempo imparando a godersi quel che c'è, attimo dopo attimo”.

Un brano sentito, ricco di citazioni del passato riviste in chiave moderna.

"Penso che sia bello che le grandi opere d'arte, i grandi classici, non muoiano mai ma si rinnovino di generazione in generazione, dandogli un senso che profuma di immortalità.” Dice Riccardo Zanotti, leader della band. “E così è nella vita, ci sono estati del nostro passato che sono rimaste dentro di noi come opere d'arte, che non smettono di esistere e che continuano a rinnovarsi mentre noi cambiamo. Magari quando avremo ottant'anni le ricorderemo in modo diverso, ma resteranno vive, vivide e bellissime".