Justin Bieber e Jaden Smith tornano insieme in “Falling for You”

I due artisti nuovamente insieme a 10 anni di distanza dal duetto di “Never Say Never”. Il brano è la seconda traccia del nuovo album del figlio di Will Smith

Justin Bieber e Jaden Smith tornano di nuovo insieme per un featuring. Il brano si intitola “Falling For You” ed è la traccia numero 2 della tracklist del nuovo album di Smith: “Cool Tape Volume 3” sarà disponibile dal 28 agosto e sarà composto da 17 canzoni, tra cui appunto la collaborazione col suo amico fraterno Bieber.

Il 26enne canadese sta vivendo un bellissimo 2020: il 14 febbraio è stato pubblicato il suo nuovo album “Changes” ed è subito balzato al numero 1 della Billboard 200 (per la settima volta in carriera). Successivamente ha collaborato con Ariana Grande per la realizzazione di “Stuck with U”, il brano i cui proventi andranno ad aiutare i figli degli operatori sanitari coinvolti nell’emergenza sanitaria(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Il 22enne statunitense, invece, è il figlio del celebre attore Will Smith e dell’attrice Jada Pinkett Smith. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per la sua prova di recitazione nel film “After Earth” accanto al padre nel 2013. È poi passato alla musica pubblicando il suo primo album “Syre” nel 2017 e nel 2017-2018 è tornato protagonista in tv con “Neo Yokio” (serie Netflix di sei episodi) e al cinema con “Skate Kitchen”.