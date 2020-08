Diodato chiude la quarta edizione del Cinzella Festival 2020

Questo 2020 è sicuramente l’anno della consacrazione per Antonio Diodato, la sua carriera, in continua ascesa è un susseguirsi di successi, con Fai Rumore vince il Festival di Sanremo, il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia. L’8 maggio porta a casa il David di Donatello Miglior canzone originale” per il brano “Che vita Meravigliosa”, scritto da Diodato per il film “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek e si afferma così come l’unico artista italiano solista ad aver vinto sia il Festival di Sanremo che il Premio David, nello stesso anno e con due canzoni diverse, entrambe contenute nel disco “Che vita Meravigliosa”.