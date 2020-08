Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip come opinionista?

La 26enne potrebbe infatti partecipare al Grande Fratello Vip , non nei panni di concorrente ma in quelli di opinionista . A riportarlo è stata TVBlog, l’indiscrezione ha poi fatto il giro del web e sembra che Elettra Lamborghini sia davvero molto vicina a ritornare sugli schermi televisivi. Il reality show, la cui programmazione dovrebbe partire a metà settembre su Canale 5, potrebbe così contare sul brio e sulla freschezza della cantante. La ribattezzata “Regina del Twerk” dovrebbe prendere il posto di Wanda Nara, ormai sempre più impegnata in ambito calcistico.

Elettra Lamborghini sta vivendo un 2020 davvero indimenticabile. A febbraio è entrata nelle case di tutti gli italiani partecipando al Festival di Sanremo ed è stata molto apprezzata col suo brano “Musica (e il resto scompare)”, davvero molto orecchiabile e passato a ripetizione sulle radio. Durante l’estate ci sta facendo compagnia con la hit “La isla” , cantata insieme a Giusy Ferreri . Il prossimo 6 settembre si sposerà con Afrojack e in autunno potrebbe esserci una nuova avventura per la bellissima ereditiera.

ELETTRA LAMBORGHINI AL GF VIP: NUOVA PARTECIPAZIONE TELEVISIVA DOPO THE VOICE?

Elettra Lamborghini ha già debuttato in un programma televisivo. L’ereditiera ha ricoperto il ruolo di coach in “The Voice of Italy” su Rai 2 nel 2019, affiancando Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio. La sua carriera era iniziativa proprio in tv e curiosamente proprio a Mediaset, quando era ospite al “Chiambretti Night” nel 2015. Successivamente il docu-reality “Riccanza” su MTV e, sempre su questa rete, la conduzione di “Ex on the Beach Italia” nel 2018, proprio mentre sfondava in ambito musicale con il suo primo singolo “Pem Pem” (due dischi di platino).

ELETTRA LAMBORGHINI AL GRANDE FRATELLO SPAGNOLO

Elettra Lamborghini ha già partecipato al Grande Fratello come concorrente. Lo ha fatto nel 2017 quando fu protagonista nella versione spagnola “Gran Hermano Vip”. La nipote del fondatore della nota casa automobilistica italiana è in lizza per il ruolo di opinionista nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini, ma c’è un’altra pretendente a quel posto: secondo TVBlog si tratta di Antonella Elia, reduce dal successo ottenuto a “Temptation Island”. Una delle due donne dovrebbe affiancare Pupo, il cantante sembra ormai certo della sua presenza in studio dopo essere stato apprezzato nell’ultima edizione.

QUANDO INIZIA IL GRANDE FRATELLO VIP? CHI PARTECIPA?

La prima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 14 settembre su Canale 5. La lista dei concorrenti è ancora in fase di definizione, per il momento è stata ufficializzata la presenza di Patrizia De Blanck e di Elisabetta Gregoraci. Manca ancora un mese all’inizio del reality show e pian piano verranno svelati i vari partecipanti di uno dei programmi di punta di Mediaset.