Prince, l'inedito "Cosmic Day": pubblicata la canzone del 1986

Esce il brano di The Kid nella sua versione completa, la voce del genio di Minneapolis rivive a quattro anni dalla scomparsa

Sono passati più di quattro anni dalla scomparsa di Prince (21 aprile 2016) ma la memoria del compianto artista statunitense è sempre viva nel cuore di tutti i suoi fan. L’eredità artistica del ribattezzato The Kid è tenuta in vita dalla Prince Estate che, in questa particolare estate caratterizzata dall’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ha deciso di pubblicare l’inedito “Cosmic Day” in partnership con Warner Records. Si tratta di una vera e propria perla che scalderà il cuore di tutti gli appassionati di musica. Quel brano venne registrato dal fuoriclasse di Minneapolis il 15 novembre 1986 presso il Sunset Studio 3 di Hollywood, in collaborazione con gli ingegneri Susan Rogers e Coke Johnson. Fino a oggi è circolato soltanto un estratto di quel testo, l’attesa versione estesa della canzone troverà spazio anche all’interno della ristampa di “Sign O’ the Times”. L’album sarà sul mercato discografico a partire dal prossimo 25 settembre sotto forma di un cofanetto che conterrà più di 60 registrazioni audio inedite e due registrazioni live complete (tra cui l’unica e indimenticabile collaborazione sul palco tra Prince e Miles Davis).

Prince e la storia di "Cosmic Day" approfondimento Purple Rain, a Parigi la canzone di Prince diventa realtà La canzone racconta di un Tritone in cielo e nelle profondità del mare. Prince la canta con la voce androgina di Camille, il suo alter ego femminile. “Cosmic Day” è rimasta inedita nella sua versione integrale fino a questa uscita, rimase infatti esclusa dagli album usciti in quell’epoca (“Crystal Ball” e “Sign O’ The Times”), anche se alcune parti erano state usate da Prince nel 1988 durante alcuni intervalli dell’epocale tour “Lovesexy”. Si tratta di un viaggio tra grotte sott’acqua, nuvole, cieli, montagne in un universo pensato dal compianto genio di Minneapolis. Il brano incomincia con l’accensione di una macchina da corsa e termina con una chitarra urlante, nel mezzo spiccano batteria, chitarra, tastiera oltre ovviamente all’eccezionale voce di Prince.