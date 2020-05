Prince, all'asta la sua iconica chitarra "Blue Angel"

L’ASTA DELLA “BLUE ANGEL”

approfondimento

Prince, arriva in streaming il live 'Prince and the Revolution'

Inizialmente, la base d’asta non si conosceva: si parlava di 100mila dollari, ma pare che siano addirittura 500mila. Del resto, la sua è una storia leggendaria: è stata bianca, rosa pesca, azzurro chiaro, gialla e infine blu elettrico. Aggiudicandosi così il soprannome di “Blue Angel”. Ed è stata usata per suonare pezzi iconici, a cominciare da “Purple Rain”.

Prima delle quattro chitarre Cloud di Prince, più volte ridipinta, secondo quanto detto da Darren Julien (presidente e fondatore della casa d’aste) è la più iconica e importante chitarra di Prince mai messa all’asta. Già nel 2017 era stata battuta una chitarra Cloud blu-verde per 700mila dollari, mentre la chitarra gialla fu venduta per 225mila. «In un mare di Cloud (perché ce ne sono davvero tante), ciò che rende una chitarra davvero di valore sono le emozioni ad essa legate. Prince è entrato nel mirino dei collezionisti negli anni Ottanta, e la “Blue Angel” è sempre stata ambita. Il merito va proprio al suo brano icona, “Purple Rain”, che con la “Blue Angel” è stata suonata» hanno spiegato dalla casa d’aste.

Dov’è stata la chitarra di Prince, fino ad oggi? Julien non l’ha rivelato. Ha semplicemente detto che è stata accuratamente custodita da un collezionista, a cui Prince in persona l’avrebbe donata. Ora, eccola pronta a trovare una nuova casa grazie all’asta “Music Icons” che andrà in scena il 19 e il 20 giugno prossimi.

“Blue Angel”, una chitarra iconica

“La chitarra, attualmente verniciata di blu elettrico, è stata rifinita più volte, ma in origine era bianca. Dal 1984 e fino al momento in cui Andy Beech iniziò a produrre chitarre Cloud per Prince, nel 1993, questa era la chitarra Cloud che la star utilizzava per le sue performance più importanti. La chitarra è racchiusa in una custodia viola personalizzata con un'etichetta stampata e con l’indirizzo di Paisley Park” si legge sul sito della casa d’aste.

Progettata per il Purple Rain Tour del 1984-1985, la “Blue Angel” fu utilizzata anche durante il Parade Tour (1986), il Sign o' The Times Tour (1987) e il Diamonds and Pearls Tour (1992). Prince la suonò anche il 24 settembre 1989, quando apparve al Saturday Night Live 15th Anniversary Special dove si esibì con la sua "Electric Chair".

Uno strumento davvero leggendario, che un collezionista potrà ora aggiudicarsi.