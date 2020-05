Prince, arriva in streaming il live 'Prince and the Revolution'

Solo per tre giorni una grande sorpresa in streaming live per i fan di Prince e la sua storica band

La fondazione che si occupa della gestione del patrimonio musicale di Prince renderà disponibile gratuitamente “ Prince and the Revolution: Live ”, l’intera registrazione del concerto che l’artista ha tenuto con la sua band il 30 marzo del 1985 a Syracuse, nello stato di New York. L’evento fece parte del tour in supporto di “Purple Rain”, album del 1984 che ha segnato la storia della musica e considerato da più parti il miglior disco degli anni Ottanta. Si tratta inoltre del debutto discografico con i Revolution. Al concerto presero parte tra gli altri la chitarrista Wendy Melvoin, la tastierista Lisa Coleman, Matt Fink e il batterista Bobby Z. Quest’ultimo sarà protagonista di un incontro virtuale con i fan che avverrà prima della messa in onda dello show. Programmato per le 2 di notte di venerdì 15 maggio, il concerto sarà disponibile in live streaming solo per tre giorni.

Le canzoni del concerto “Prince and the Revolution Live”

La registrazione del concerto di Prince and the Revolution verrà venduta in formato digitale dal 15 maggio, ma durante la trasmissione in streaming sarà possibile effettuare donazioni all'Organizzazione Mondiale della Sanità per supportare la lotta alla pandemia da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Questo l’elenco dei brani del concerto di Prince and the Revolution:

Let’s Go Crazy (6:03) Delirious (2:51) 1999 (5:51) Little Red Corvette (3:39) Take Me With U (4:57) Yankee Doodle Dandy (3:53) Do Me Baby (4:51) Irresistible Bitch (1:56) Possessed (4:25) How Come You Don’t Call Me Anymore (7:19) Let’s Pretend We’re Married (2:11) International Lover (2:01) God (7:46) Computer Blue (4:15) Darling Nikki (3:30) The Beautiful Ones (6:50) When Doves Cry (9:29) I Would Die 4 U (3:27) Baby I’m a Star (10:57) Purple Rain (19:26)

Il successo di Purple Rain e l’ultimo album di Prince

Il video del concerto live uscì originariamente in VHS il 29 luglio 1985 vendendo oltre 100 mila copie negli Stati Uniti. Un anno epocale per Prince che con l'album “Purple Rain” conquistò il primo posto nelle classifiche di album, singoli e film, oltre a conquistare l'Oscar per la migliore colonna sonora. Scomparso nel 2016, Prince è considerato tra i cento artisti, cantanti e chitarristi migliori di sempre. Ha pubblicato in tutto 52 album, di cui 37 in studio. L’ultimo suo progetto discografico è il doppio album “HITnRUN”. Il primo capitolo venne pubblicato nel 2015 prima su Tidal e poi su CD, mentre la seconda parte a dicembre 2015 sulla piattaforma streaming e a gennaio 2016 su CD.