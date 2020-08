Lady Gaga, arriva il "Gaga Radio Show"

Ogni venerdì , per tutto il mese di agosto , i fan di Lady Germanotta potranno ascoltare questa trasmissione (in Italia alle ore 20.00). Ci sarà spazio per interviste esclusive e si parlerà del processo di creazione del suo ultimo album insieme a tutti i collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione dell’ultima fatica artistica.

Lady Gaga non si ferma mai un momento: è un’artista instancabile che ama regalare emozioni a tutti gli appassionati di musica (e non solo). La cantante , costretta a cancellare esibizioni e concerti in questa tormentata annata a causa della pandemia, ha annunciato che condurrà un programma radiofonico : si chiamerà Gaga Radio Show , debutterà venerdì 7 agosto e potrà essere seguito su Apple Music.

LADY GAGA: L’ULTIMO ALBUM, LE NOMINATION AGLI MTV AWARDS E IL PROGRAMMA RADIO

Lo scorso maggio è uscito il sesto album della sua folgorante carriera: Chromatica, opera che rappresenta il ritorno sulle scene musicali della popstar statunitense dopo la fortunatissima parentesi cinematografica (nel 2019 vinse l’Oscar con A Star is Born). L’opera, promossa da tre singoli tra cui l’apprezzatissimo Rain on Me cantato insieme ad Ariana Grande, segna il ritorno alle sonorità dance pop dei suoi esordi e sta già riscuotendo grandissimo successo in tutto il mondo.

La 34enne è reduce dal pieno di nomination ottenute settimana scorsa agli MTV Video Music Awards: addirittura nove, la più nominata al pari dell’amica Ariana Grande. E ora la nuova avventura in radio, un modo per essere vicina ai suoi fan in questa particolare estate priva di concerti ed esibizioni a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

COSA SARÀ IL LADY GAGA RADIO SHOW? QUANDO INCOMINCIA?

Il Gaga Radio Show può essere ritenuto un “dietro le quinte” dell’album Chromatica. L’artista parlerà insieme ai suoi collaboratori di come si è arrivati alla realizzazione. Lady Gaga chiacchiererà con alcune stelle della musica dance e ha già annunciato degli esclusivi DJ mix. La prima puntata verrà trasmessa venerdì 7 agosto (ore 20.00 in Italia), l’appuntamento sarà poi ripetuto ogni settimana per tutto il mese.

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’artista: "Nelle ultime settimane ho scoperto diversi modi in cui poter essere al servizio di quella che definirei la comunità globale, per la quale credo sia molto speciale il mio cuore. E così ho pensato ai modi nei quali posso contribuire alla società e al mondo. Sono molto emozionata ed entusiasta di avere questo show, ho l'opportunità di suonare un incredibile mix di musica ogni settimana...".