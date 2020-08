Katy Perry: "What Makes a Woman" è la sua canzone preferita di “Smile”

Uscirà il 28 agosto “ Smile ” il nuovo album di Katy Perry ( FOTO ). Da mesi la cantante sta parlando del nuovo progetto discografico, entusiasta di quanto creato e in attesa di far ascoltare anche ai suoi fan tutte le tracce presenti. Dopo il rinvio dal 14 al 28 agosto, è stato annunciato anche il video della titletrack “ Smile ”, l’ennesima anteprima di un disco che Katy Perry sente particolarmente. La stessa cantante ne ha parlato in una lunga sessione online rivelando anche quale sia la canzone che più ama tra quelle inserite in Smile. " 'What Makes a Woman' è una delle mie canzoni preferite dell'album . È una bella canzone su come le donne siano così versatili, adattabili a tutto e incredibili. Sto realizzando un nuovo livello di ciò proprio ora che sto per dare la vita e diventare madre . Mi piace il panorama sonoro della canzone perché è un po' più acustico, mi piacerebbe andare di più in quella direzione in futuro. L’'ultima canzone del disco, forse essere nel finale è solo un inizio, sapete cosa intendo, no?".

La canzone preferita da Katy Perry e quella che ama Orlando Bloom

Con queste parole Katy Perry ha spiegato ciò che la lega alla canzone “What Makes a Woman”, inoltre ha risposto anche alle domande dei fan rivelando quale sia il brano preferito dal compagno Orlando Bloom. La cantante ha raccontato che pensa che gli piaccia davvero “Never Worn White”: “Quella canzone penso sia perfetta per rivelare la buona notizia (ndr che aspettano una bambina), ma penso che fosse un pezzo autonomo, per questo non è nel disco standard, ma era una delle sue canzoni preferite”. Nella lunga chiacchierata con i suoi follower, Katy Perry ha parlato anche di “Cry About It Later”, altra canzone presente nell’album “Smile” rivelando che non si tratta di un brano “pensieroso”: “È una bellissima canzone perché è un po '... ci sono molte canzoni pensierose che danno forza, nel disco, ma questa è, sai, a volte devi avere un paio di drink per non pensare a cosa stai cercando di superare - e pensare a cosa stai cercando di ottenere”.

“Smile” arriva il 28 agosto

La diretta social con i fan è stata annunciata proprio per mantenere alta l’attenzione sull’uscita dell’album, nuovamente posticipata a causa di ritardi legati alla produzione. Katy Perry ha comunicato la notizia su Instagram sottolineando come sia dispiaciuta per questa brutta notizia: “Ma se c’è qualcosa che il 2020 mi ha insegnato è di non essere troppo attaccata alle programmazioni e di essere malleabile”. Così “Smile” sarà disponibile solo dal 28 agosto con due settimane di ritardo rispetto alla precedente data stabilita. Un piccolo ostacolo che però non ha scalfito l’entusiasmo di Katy Perry per il nuovo progetto discografico.