Michael Jackson, diffusi stralci del suo diario segreto

Michael Jackson è scomparso nel 2009, ma il suo mito è ancora vivo.

Oggi nuovi aspetti della sua personalità sono stati resi noti, in seguito alla diffusione di alcuni stralci del suo diario segreto.

Il diario segreto di Michael Jackson

Michael Jackson aveva un'ossessione: diventare "il primo intrattenitore-attore-regista multimiliardario", stando al suo diario. Sono rivelazioni inedite, quelle fatte del The Mirror. O, meglio, dal diario segreto della popstar stessa.

È proprio il diario segreto dell’artista, il documento da cui Dylan Howard è partito per scrivere il suo libro “Bad. Money. Power. Betrayal - Never before revealed evidence & police files” (“Bad. I soldi. Il potere. Il tradimento - Prove e fascicoli della polizia mai rivelati prima d'ora”). Secondo quanto contenuto nel diario, Michael Jackson poco prima di morire stava pianificando di diventare un attore e di esibirsi in alcuni concerti a Las Vegas. Il suo era più che un desiderio: era davvero deciso a diventare immortale, una sorta di icona senza tempo come Charlie Chaplin e come Walt Disney (i suoi idoli). Sognava di guadagnare 20 milioni di dollari a settimana, di collaborare con il Cirque du Soleil. Stava trattando per un contratto con la Nike, e per prendere parte ad alcuni film hollywoodiani. Come avrebbe guadagnato così tanto? Diventando una sorta di merchandising vivente, e firmando i remake di grandi classici come “20.000 leghe sotto i mari” (1954) e “Il 7º viaggio di Sinbad” (1958).