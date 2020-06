Beyoncé: la reunion con le Destiny's Child è vicina?

La fine della pandemia potrebbe portare al grande annuncio. Una reunion con tanto di tour e nuovo album

Sembra tutto pronto per dare il via a una delle reunion più attese del mondo del pop, quella delle Destiny’s Child. Adorate ancora oggi, Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams sono sul punto di accontentare i propri fan, ricomponendo il trio. Sono trascorsi più di 20 anni da quel 1999 e dall’album che donò loro la gloria, “The Writing’s On The Wall”. L’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) non ha fermato i loro costanti confronti, stando alle ultime voci. Discussioni interne che avrebbero portato anche a organizzare date per un possibile tour e sessioni di registrazioni per un ipotetico album per il loro grande ritorno in scena. Il “Mirror” riporta le parole di una fonte anonima: “Ci sono stati dei confronti tra le tre. Hanno sempre detto che sarebbero tornate insieme un giorno, quando sarebbe giunto il momento giusto. E non c’è tempo migliore del presente. Non c’è stata ancora alcuna firma ma si attende l’arrivo di un vaccino e la fine della pandemia. Una volta concluso tutto questo, ci si potrà attendere un annuncio. Solleverebbe di certo lo spirito dei fan”.

Un ritorno che farebbe di certo registrare dei numeri incredibili, considerando come si parli di uno dei gruppi femminili più amati della storia, con 60 milioni di dischi venduti nel mondo. Il trio tornerà dunque nei prossimi mesi o nel 2021, prevedibilmente, a cantare hit come "Bootylicious", "Bills, Bills, Bills", "Say My Name" e "Survivor". A questi però si aggiungeranno nuovi brani e, non è da escludere, possibili collaborazioni per il nuovo disco. Non vi è nulla di ufficiale al momento ma sul web i fan hanno già ampiamente espresso il proprio apprezzamento per quest'indiscrezione. Intanto Kelly Rowland ha fornito qualche indizio agli amanti del gruppo: "Abbiamo fatto della musica incredibile in passato e non so, potremmo avere ancora qualche sorpresa a quest'età?".