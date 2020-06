Giovanni Scialpi, in arte Shalpy, ha appena annunciato su Twitter la decisione di ritirarsi dalla scena musicale alla fine di quest’anno. "Dopo un periodo di grande travaglio, dovuto a numerose cause, ho finalmente preso la decisione di ritirarmi dalla musica alla fine del 2020". Ecco i tanti look fashion e beauty che il cantante ha sfoggiato negli anni