Giuseppe Conte risponde a Miley Cyrus. E lei dice: "Grazie mille"

Miley Cyrus non gioca con le parole. Forse gioca con la musica, e lo fa bene, ma non con i principi che accompagnano alla sua vita. Dunque si era rivolta in maniera diretta al premier Giuseppe Conte con un tweet diretto: L’Italia e il mondo uniti nella solidarietà con Black Lives Matter negli Stati Uniti. Dobbiamo rimanere uniti per affrontare # COVID19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, in particolare le comunità di colore. Per favore, unisciti a noi, PM @GiuseppeConteIT”. Giuseppe Conte ha recepito il messaggio e ha replicato alla popstar ribadendo che non ha paura a metterci la faccia in questa situazione. La cosa bella è che Miley Cyrus ha accolto la replica con un italianissimo Grazie mille. Per entrambi l'obiettivo è di poter avere un vaccino disponibile per tutti, un vaccino che non conosca frontiere.