Coronavirus, Miley Cyrus a Conte: aderisci al "Global goal"

"L'Italia e il mondo sono uniti nella solidarietà con i Black Lives Matter negli Usa. Noi dobbiamo restare uniti per affrontare il Covid-19". Comincia così l'appello che la star Miley Cyrus ha lanciato su Twitter ad alcuni capi di governo, tra i quali Giuseppe Conte, invitandoli a unirsi alla campagna internazionale "Global goal: Unite for future"