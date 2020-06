Francesco Gabbani, "Il sudore ci appiccica" è il nuovo singolo

Dal 5 giugno sarà in rotazione radiofonica “Il sudore ci appiccica”, il nuovo singolo di Francesco Gabbani tratto dall’album “Viceversa” uscito il 14 febbraio. La canzone arriva dopo il grande successo di “Viceversa”, brano che ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2020 e certificato disco di platino per le oltre 70 mila copie vendute. “Il sudore ci appiccica” è stata scritta da Francesco e Filippi Gabbani, Luca Chiaravalli e Pacifico. La produzione è invece affidata a Matteo Cantaluppi. Il brano è un invito all’altruismo, abbandonando ogni genere di individualismo, un atteggiamento che assume ulteriore significato in un periodo così segnato dai tanti mesi di lockdown. Durante questo periodo Francesco Gabbani ha proposto alcuni concerti in live streaming, mentre per gli spettacoli dal vivo si dovrà aspettare l’8 ottobre. È questa la data fissata per l’evento all’Arena di Verona anche se l’organizzazione del concerto è subordinata all’uscita dall’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), dichiarata fino al 31 luglio ma soggetta a lunga proroga.