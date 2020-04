Con “Gabba 4x4x4” il cantante si esibirà in quattro live con quattro canzoni per quattro settimane

Quattro venerdì, quattro settimane, quattro brani da gustare tutti d’un fiato. Francesco Gabbani lancia un nuovo format per condividere la sua musica in quarantena, il “Gabba 4x4x4”. Da venerdì 10 aprile e per i successivi tre, il cantante toscano si esibirà live sul suo canale Instagram con quattro canzoni estratte dai suoi album scelte dal pubblico. Ad annunciarlo è stato Gabbani stesso con un post sul suo profilo: «È arrivata la primavera e ha portato nuove idee! Oggi ve ne racconto una, che si chiama GABBA 4x4x4: 4 dirette ogni venerdì alle 18 in cui suonerò 4 canzoni estratte dai miei 4 album… e sarete voi a scegliere le canzoni che canterò, votandole nei sondaggi che troverete nelle stories nei 4 giorni prima del live! Vi piace l’idea?». Gabbani aveva già testato il format del concerto da casa nelle scorse settimane, esibendosi esattamente un mese prima dell’inizio del suo “Gabba 4x4x4”, ovvero il 10 marzo scorso.

Il concerto all’Arena di Verona

A parte il nuovo format casalingo che lo terrà impegnato nel prossimo mese, l’unico “vero” concerto in programma per Francesco Gabbani al momento è quello all’Arena di Verona del prossimo 8 ottobre. Già partite le prevendite sul sito del circuito Ticketone, mentre nei punti vendita convenzionati si partirà il 16 febbraio. L’ambizioso obiettivo è quello di tentare il sold out: i prezzi sono di 34,50 euro per la Gradinata libera, 46 euro per la Gradinata numerata, 57,50 euro per la Poltronissima 3, 63,25 euro per la Poltronissima 2, mentre la Poltronissima 1 è già andata esaurita.

Il successone di “Viceversa”

Con “Viceversa” Gabbani non è riuscito per un soffio a centrare il terzo successo in fila a Sanremo, ma il riscontro del pubblico dopo il festival è stato davvero superlativo. Il brano è stato certificato oro già all’inizio di marzo e su YouTube è nettamente il video più riprodotto tra quelli reduci dalla kermesse sanremese con oltre 30 milioni di views e uno dei soli tre a superare le 20 milioni di visualizzazioni (gli altri due sono quello di “Musica (e il resto scompare)” di Elettra Lamborghini e quello di “Fai rumore” di Diodato). “Viceversa” è anche il titolo del suo ultimo album, uscito proprio la settimana successiva al Festival, il 14 febbraio. “Viceversa” è un brano che suggerisce il vero senso dell'amore universale, ossia la condivisione e la reciprocità, mentre l’album, come pubblicato sui social network dello stesso Francesco Gabbani, ha come filo conduttore il rapporto tra individualità e collettività: ogni canzone suggerisce un punto di vista diverso nel cercare di interpretare la complessa relazione tra “te stesso” e “gli altri”, tra la personalità singola e il sistema sociale. Ad anticipare la nuova opera c’era stata “È un’altra cosa”, diffusa a maggio 2019 dopo un lungo periodo di silenzio. Scritta dallo stesso Francesco Gabbani, la canzone è arrivata a distanza di due anni dalla pubblicazione dell’album “Magellano” e dai singoli “Tra le granite e le granate”, “Pachidermi e pappagalli”, “La mia versione dei ricordi” e ovviamente la hit “Occidentali’s Karma”.