La nona edizione della kermesse musicale, che avrebbe dovuto tenersi nel corso di questi giorni, è stata rimandata per l’emergenza coronavirus e prevista entro l’autunno. In compenso sono tanti i concerti fruibili online in questo weekend, alcuni da luoghi simbolo della città. Non solo: piano tandem e piano risciò circolano per le vie cittadine, dal centro ai quartieri periferici