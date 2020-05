Piano City Milano Preludio 2020, concerti in streaming ed eventi live

Nel capoluogo lombardo un “piano” per la ripartenza con l’anteprima della 9° edizione del Festival del pianoforte più atteso dell’anno, posticipata entro l’autunno 2020 a causa dell’emergenza coronavirus. Dal 22 al 24 maggio una serie di eventi simbolici per invitare i cittadini a continuare a credere nella forza sociale e poetica della loro città

La sostanza non cambia, ovvero la musica. Cambia invece la forma in cui verrà eseguita. La nona edizione di Piano City Milano, che avrebbe dovuto tenersi nel corso di questi giorni, è stata rimandata per l’emergenza coronavirus e prevista entro l’autunno. Ma in questo fine settimana i concerti non mancheranno e saranno degli eventi simbolici per invitare i cittadini a continuare a credere nella forza sociale e poetica della loro città, per vivere una nuova normalità e un nuovo inizio, restando uniti. Perché la musica ha il potere di unire.



Con Piano City Milano Preludio 2020 tre giorni di live streaming di pianoforte e eventi live dal 22 al 24 maggio.

Il PROGRAMMA DI PIANO CITY PRELUDIO

I concerti, che saranno visibili in streaming sul sito web pianocitymilano e sulla pagina Facebook di Piano City Milano, coinvolgono artisti milanesi e internazionali che, uniti dalla passione per la cultura e dal desiderio di tornare presto ad esibirsi dal vivo, hanno aderito con gioia all’iniziativa.

Tra i primi nomi già confermati vi sono: Ludovico Einaudi, Chilly Gonzales, Rufus Wainwright, Rosey Chan, Rami Khalife, Davide Cabassi, Iris Hond, Hania Rani, Paolo Jannacci.

Da venerdì sera a domenica sera, uno dopo l’altro, i pianisti presenteranno in diretta musiche di ogni genere, dalla classica al jazz, al pop, al rock, in collegamento dalle loro case.

UNA NOVITA’: CONCERTI LIVE PER LE STRADE COME DELLE SERENATE

La musica di Piano City Milano Preludio 2020 arriverà anche per le strade della città. Nel corso del weekend infatti piano tandem e piano risciò circoleranno per le vie cittadine, dal centro ai quartieri periferici nel completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti, e potranno essere ascoltati dalle finestre e dai balconi di casa, come delle serenate.

Sono previsti inoltre alcuni concerti, fruibili in streaming, in luoghi simbolo come il Museo del Novecento, il Museo Poldi Pezzoli, la Casa Museo Boschi Di Stefano, il Castello Sforzesco, i Bagni Misteriosi e il GAM.

Tre concerti speciali saranno trasmessi da Porta Nuova, più precisamente dal Volvo Studio Milano, che dopo essere diventato uno dei luoghi consolidati di Piano City Milano, nei prossimi mesi sarà l’avamposto da cui Volvo accompagnerà Milano nel suo rilancio.