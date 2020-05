Max Gazzè: no stop ai concerti, “scendo in palco per mille posti”

La musica non si deve fermare. In controtendenza rispetto a molti big, che hanno rinviato al prossimo anno i live previsti per questa estate (COME FUNZIONA IL RIMBORSO), Max Gazzè vuole continuare. "Ero un musicista pieno di sogni nel cassetto quando nel 1994 ho conosciuto quel folle visionario di Francesco Barbaro e da allora Otr è diventata la mia seconda casa e la mia famiglia. In quasi 30 anni insieme abbiamo condiviso mille esperienze e idee. Oggi voglio che la sua battaglia per non fermare la musica diventi anche la mia" spiega così sui social la sua idea sulla musica live della prossima estate (LE 13 REGOLE PER LA MUSICA DAL VIVO) sposando la causa di Francesco Barbaro, dell'agenzia Otr che lo segue da anni, e di tutti gli indipendenti.