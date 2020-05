Taylor Swift, pubblicato il film-concerto "City of Lover"

“City of Lover” è il nuovo film concerto pubblicato da Taylor Swift e girato all’Olympia di Parigi

Altra sorpresa per i fan di Taylor Swift (FOTO). La cantautrice ha pubblicato sul suo canale YouTube l’intero film-concerto “City of Lover” in versione audio. Sono sette le canzoni proposte in versione acustica e che sono state registrate all’Olympia di Parigi lo scorso 9 settembre. Lo spettacolo si è incentrato sui brani tratti dall’album in studio “Lover”, ultimo progetto discografico della cantautrice uscito nell’agosto 2019. Il film concerto della durata di un’ora è stato trasmesso il 17 maggio dalla statunitense ABC e poi è approdato su due piattaforme di streaming. L’evento musicale “City of Lover” dà accesso senza precedenti ai momenti dietro le quinte con l’artista e segna l’unica performance di Taylor Swift di quest’anno, prima che il suo ‘Lover Fest tour’ fosse cancellato a causa della pandemia di Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).

Il concerto “City of Lover” Lo spettacolo “City of Lover” è nato per dare un'opportunità ai vincitori del concorso provenienti da 37 paesi di vedere dal vivo Taylor Swift e ascoltare in anteprima live i brani dall'album "Lover", uscito da due settimane all’epoca del concerto. Da tempo i fan si domandavano se le riprese dello show di Parigi sarebbero state utilizzate. Si presumeva che un'uscita potesse avvenire solo al termine del tour estivo di Taylor Swift (le 5 canzoni più belle). Con la cancellazione di tutti i concerti a causa dell’emergenza Coronavirus, lo speciale della ABC è l'unica possibilità per i fan di vedere uno spettacolo dal vivo della cantautrice. Questa la scaletta originale del concerto composto da 16 canzoni, mentre lo spettacolo pubblicato consta di solo 8 canzoni: Me Blank Space I Knew You Were Trouble The Archer Love Story Delicate Death by a Thousand Cuts Cornelia Street The Man All Too Well Red Daylight Style You Need to Calm Down Lover Shake It Off