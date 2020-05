Tiziano Ferro rassegnato sui concerti: "Speranze nulle per il tour"

Tra i protagonisti annunciati della musica dal vivo per l’estate 2020, Tiziano Ferro esprime tutto il suo rammarico

Tiziano Ferro sceglie Instagram per aggiornare i suoi fan sul tour 2020. Il cantautore era atteso da una lunga serie di concerti negli stadi per celebrare i suoi 40 anni (FOTO) e festeggiare il successo dell’ultimo album “Accetto Miracoli”. A causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) il tour è ovviamente annullato anche se non c’è ancora una vera ufficialità. Tiziano Ferro ne ha parlato appunto proprio sul suo profilo Instagram con un lungo post dove ha spiegato ai fan l’attuale situazione. Il cantautore ha scritto alle migliaia di persone che gli chiedono dei concerti negli stadi e ha espresso tutto il suo rammarico: “Stiamo aspettando nuove disposizioni governative e senza direttive non possiamo muoverci”. Infine ha ribadito che le speranze che ci siano concerti quest’estate sono ridotte al minimo, nulle ma che in questo momento non si hanno notizie per tutelare lavoratori e coloro che hanno già acquisto i biglietti.

Il record del tour di Tiziano Ferro Tiziano Ferro chiede a tutti di aspettare, di avere pazienza perché anche lui così come i suoi collaboratori non hanno risposte in merito: «Ovviamente sarete i primi ad essere informati, appena una risposta arriverà», ha concluso. Un vero peccato per tutti i fan del cantautore di Latina che già al momento dell’ufficialità del tour (avvenuta un anno fa) avevano preso d’assalto i botteghini. Il TZN2020 aveva fatto registrare numeri da record con circa 75 mila biglietti venduti solo nelle prime 24 ore. Un entusiasmo che aveva contagiato lo stesso Tiziano Ferro che nel corso degli ultimi mesi aveva dato vita ad una sorta di countdown con dirette Instagram dove ha anche svelato parte di quella che sarebbe stata la scaletta del tour. Intanto continua ad essere a rischio anche il possibile recupero della data prevista a Messina. Il concerto di Tiziano Ferro era previsto per il 27 giugno allo stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina, ma il Comune di Messina non ha confermato la possibilità di rinviare l’evento al prossimo anno. Stessa sorte anche per il concerto di Ultimo. Ma per l’estate 2020 sono tanti gli artisti italiani a dover rinunciare ai propri spettacoli. Anche Cesare Cremonini era atteso da un lungo tour negli stadi, mentre per Salmo e Max Pezzali erano previsti concerti allo stadio San Siro di Milano. Stesso discorso per Vasco Rossi che aveva scelto di salire sui palchi dei principali festival musicali italiani, mentre per Ligabue è a rischio il concerto evento previsto per il 12 settembre sul palco della RCF Arena di Campovolo.