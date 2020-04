L’ex Bluvertigo lancia sui social la cover di "Canzone per te" di Sergio Endrigo

Morgan torna a far sentire la sua voce con una splendida versione di “Canzone per te”. L’ex Bluvertigo ha rivisitato a modo suo la struggente canzone di Sergio Endrigo regalandola ai suoi fan pubblicandola come video sul suo profilo Facebook. «Amo talmente questa canzone che mi trapassa come una spada nella gola in questi giorni, e sento che parla di noi esseri umani, che viviamo questo vuoto delle nostre vite, e di ciò che avevamo creduto di essere, fino ad ora, che ci è stato tolto incomprensibilmente – scrive Morgan – Il presente è spaventoso, esattamente come quando finisce un amore che per te era ancora vivo, e non sai se rassegnarti o lottare per riavere quel che ti manca, inconsolabilmente. Il deserto che vivo mi spezza il cuore e in brevi ma intensi momenti sento ancora lo slancio che mi porta a combattere e cantare che non può finire così, nella solitudine malinconica dei ricordi, ma che il futuro esiste solo rimanendo insieme, interrompendo la distanza, ritornando ad abbracciarci, in nome dell'istinto e dello spirito naturali che nessuno può azzerare, come invece sta accadendo. L'amore va riportato nel presente, non ci sarà nulla se crediamo che il futuro tornerà a riportarci il passato, è il presente che va forzato alla vita, ora, in questo esatto momento». Morgan aveva cantato sulle note del brano insieme a Bugo nella serata dei duetti all’ultimo Festival di Sanremo.

Un classico reinterpretato dai grandi della musica italiana

Sergio Endrigo aveva presentato “Canzone per te” al Festival di Sanremo 1968 insieme a Roberto Carlos: insieme i due vinsero quella edizione della kermesse col brano firmato da Endrigo insieme a Luis Bacalov e Sergio Bardotti. Pur non diventando un successo commerciale di grandi proporzioni (il singolo non è andato oltre la posizione numero 29 in Italia), il brano è stato rivisitato nel corso degli anni da moltissimi artisti. Nello stesso anno di uscita, era stata Mina ha inciderne prima una versione in italiano e poi una in spagnolo. Negli anni successivi vi si erano misurati, invece, la cantante portoghese Amalia Rodrigues, Ornella Vanoni, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, George Dalaras e Orietta Berti. Ultimi, in ordine cronologico, erano stati Il Volo, che nel 2015 avevano inserito il brano nel loro ep “Sanremo grande amore”, con tanto di videoclip. Anche sul palco di Sanremo la performance di Morgan e Bugo non era stata la prima sulle note di “Canzone per te”: Elisa la cantò nel 2010 durante la serata dedicata alla musica italiana nel mondo, Simone Cristicchi fece altrettanto nel 2013 nella serata “Sanremo Story”.

Cancellati i concerti di Morgan a Udine e Padova

Morgan si sarebbe dovuto esibire i prossimi 5 e 6 maggio rispettivamente al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine e al Gran Teatro Geox di Padova, concerti entrambi cancellati nelle scorse settimane dopo l’esplosione della pandemia coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA). Si sarebbe dovuto trattare di un concerto-lezione dedicato a Fabrizio De Andrè insieme ai Voltalacarta, band che porta in scena il repertorio di De André basandosi per la maggior parte sugli arrangiamenti della Premiata Forneria Marconi. Morgan ha più volte espresso la sua stima nei confronti di Fabrizio De André nel corso della sua carriera, pubblicando ad esempio nel 2005 una sua versione dell’album di De André “Non al denaro non all’amore né al cielo” del 1971. È poi frequente che anche dal vivo Morgan proponga, ai suoi concerti, la sua cover di “Bocca di rosa”.