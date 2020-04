Dopo aver pubblicato “Il mio gioco preferito - parte prima” il 10 maggio 2019, a circa un anno di distanza Nek sta per dare un seguito al suo ultimo progetto discografico. Nonostante alcuni rallentamenti dovuti a questo periodo di quarantena, causa Coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), il nuovo album di inediti “Il mio gioco preferito – parte seconda” verrà pubblicato il prossimo 29 maggio per Warner Music Italy.

“Il mio gioco preferito – parte seconda”, il nuovo album di Nek

L’ultimo album di Nek, prima parte del progetto discografico “Il mio gioco preferito”, è stato pubblicato un anno fa. All’uscita del disco è seguito un tour che ha portato il cantautore emiliano a presentare le sue nuove canzoni sui palchi dei teatri di tutta Italia e nei club europei. Il lavoro a “Il mio gioco preferito – parte seconda” è iniziato mesi fa, ma il processo creativo di Nek è stato interrotto dall’attuale emergenza Coronavirus. Nonostante le circostanze poco favorevoli per la messa sul mercato di un nuovo album, queste le parole dell’artista ai suoi fan: «Alla seconda parte dell’album stavo lavorando da qualche mese, ma non avevo ancora terminato di scriverlo e, quando è cominciato tutto questo, ho dovuto momentaneamente rallentare tutta la macchina. Però, ve l’ho promesso, ho deciso che voglio andare avanti con la mia musica e adesso sta arrivando il momento di farvela sentire… Abbiamo deciso di accelerare i lavori, stiamo facendo in modo di terminare tutto al più presto e abbiamo stabilito una data: il 29 maggio». Manca poco, quindi, all’arrivo de “Il mio gioco preferito – parte seconda”, già disponibile in preorder su iTunes, Apple Music e Amazon.

Nek durante l’emergenza Coronavirus

Fin dai primi giorni dello stato di emergenza dichiarato dall’Italia a causa del Covid-19, Nek ha postato diversi messaggi sui social per cercare di sensibilizzare i suoi fan sull’importanza di restare a casa al fine di evitare la diffusione del virus e mettere al sicuro se stessi e gli altri. Il cantautore si è più volte schierato dalla parte dei lavoratori dello spettacolo, categoria particolarmente colpita dallo stop delle attività, aderendo all’appello al governo #seiconnoi ?, lanciato da Laura Pausini e poi condiviso da tantissimi artisti, e dando visibilità all’iniziativa dei tecnici del settore #chiamatenoi. Durante la quarantena Nek ha pubblicato il singolo “Perdonare”, accompagnato da un video realizzato grazie ai contributi inviati dai fan: «È di tutti voi. Voi, che avete voluto regalare un vostro sorriso, attraverso le vostre clip e in poco più di 24 ore ci avete mandato quasi 1.000 contenuti – ha scritto Nek in un messaggio, aggiungendo che non è stato possibile utilizzare tutti i filmati, ma di essere profondamente grato a ognuno – mi avete lasciato senza parole e il risultato è davvero emozionante. Grazie! Rialziamoci da terra e ripartiamo da qui...». Realizzata anche una versione inedita di “E da qui” registrata a casa con le figlie Beatrice e Martina, singolo del 2010 contenuto nell’album raccolta “E da qui – Greatest Hits 1992-2010”. La nuova versione del brano è già disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme digitali di streaming.