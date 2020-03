Anche la musica dal vivo soffre per l’emergenza coronavirus, ma gli artisti invitano i fan a rispettare le regole

In questo momento particolarmente difficile per il nostro Paese, il governo italiano ha adottato nuove e forti misure restrittive per limitare il più possibile il diffondersi del virus Covid-19. Anche il mondo della musica ha risentito di queste ordinanze, che hanno portato alla cancellazione o al rinvio di moltissimi concerti e interi live tour. Di fronte all’emergenza coronavirus, moltissimi artisti italiani hanno invitato i propri fan alla calma e soprattutto al rispetto scrupoloso delle regole. Solo in questo modo possiamo tutelare noi e gli altri, solo riducendo la nostra socialità e restando a casa potremo uscire da questa brutta situazione nel minor tempo possibile. Giuliano Sangiorgi ha scritto una canzone Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ha scritto il testo di una canzone dopo aver visto le immagini delle persone che hanno preso d’assalto la stazione di Milano per tornare a casa, al sud. Tutto questo prima che il nuovo decreto vietasse gli spostamenti non strettamente necessari al di fuori della regione Lombardia e delle altre 14 province in isolamento. Una dedica ai fan per annullare le distanze.

Jovanotti e la gratitudine per chi opera in prima linea

Lorenzo Jovanotti ha pubblicato un post per invitare il suo pubblico a seguire le indicazioni degli esperti e le ordinanze di legge: «Dobbiamo frenare la diffusione del contagio. E non sarà mai abbastanza grande la gratitudine per chi in questi giorni opera in prima linea».

Levante e il rispetto

Levante ha condiviso un post l’8 marzo, festa della donna, per porre l’accento sul rispetto che dobbiamo avere di tutti noi. «A proposito di rispetto... rimanere a casa e adottare le misure di sicurezza richieste dallo Stato in questa situazione di emergenza è importantissimo. La regola ci libera. Torneremo a festeggiare la vita al più presto ma prima salviamo la nostra e quella di tutti gli altri».

Alessandra Amoroso e l’enorme grazie a medici, infermieri e personale sanitario

Alessandra Amoroso ha postato una foto di uno striscione appeso fuori dai cancelli di un ospedale: “Medici e infermieri siete il nostro orgoglio. Grazie”.

Tommaso Paradiso: restiamo a casa

Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, ha condiviso un video che lo vede impegnato a cantare e suonare al suo pianoforte. Un invito a pensare a tutte le cose meravigliose che si possono fare stando a casa propria, senza drammatizzare. «Non è un dramma starsene a casa, anzi. È invece un dramma non rispettare gli altri: i più deboli, i medici, le strutture ospedaliere, il paese».

Nek e il messaggio ai giovani

Nek ha postato un video in cui si rivolge soprattutto ai più giovani: “Avete la voglia di vita che scorre nelle vostre vene, come giusto che sia […] Abbiate un occhio di riguardo per voi stessi, per i vostri genitori e soprattutto per i vostri nonni, che in questa circostanza potrebbero essere i soggetti più a rischio”.

Frankie Hi-Nrg: siamo tutti pazienti

Negli ultimi giorni Frankie Hi-Nrg ha condiviso i suoi pensieri riguardo l’emergenza coronavirus su Twitter, una serie di tweet iniziano con la frase “siamo tutti pazienti”.

Siamo tutti pazienti.

Anche i giovani lo sono e sanno fare a meno di qualche serata in gruppo per tutelare i propri nonni, i propri genitori e quelli di tutti gli altri.

A un aperitivo si può rinunciare, a una persona no.

Mai.

Grazie.#siamotuttipazienti — Frankie hi-nrg mc (@frankiehinrgmc) March 8, 2020

