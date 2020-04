Nek, nel video di "Perdonare" i contributi dei fan

Dopo aver lanciato il singolo, ecco anche il video di “Perdonare”, il nuovo inedito di Nek pubblicato venerdì 10 aprile. Per la clip, l’artista ha assemblato i contributi fornitigli dai fans. «È di tutti voi. Voi, che avete voluto regalare un vostro sorriso, attraverso le vostre clip e in poco più di 24 ore ci avete mandato quasi 1.000 contenuti – ha scritto Nek in un messaggio, aggiungendo che non è stato possibile utilizzare tutti i filmati, ma ha aggiunto di essere grato a ognuno – mi avete lasciato senza parole e il risultato è davvero emozionante. Grazie! Rialziamoci da terra e ripartiamo da qui...». Il risultato finale è un video corale, in cui compaiono Nek, la sua famiglia (ci sono anche la moglie Patrizia e le figlie Beatrice e Martina), i suoi musicisti e moltissime persone comuni. Qualcuno ha scelto anche di inviare il proprio contributo utilizzando la lingua dei segni.

La genesi di “Perdonare”

Nek aveva annunciato l’uscita del nuovo brano lo scorso 8 aprile nel corso di una diretta Instagram sul suo profilo. Una sorpresa per tutti i fan quasi inaspettata considerando che Filippo Neviani aveva fermato le registrazioni del nuovo disco. La scelta è stata raccontata dallo stesso artista: «Stavo registrando un disco. Mi sono fermato quando è cominciato tutto questo, perché mi sembrava dura andare avanti e muovere una macchina complessa, un motore difficile da far girare, in questo momento». Nek prosegue poi specificando che alcune regole sono saltate, ma ci deve essere un modo per reinventarle e rimettere al centro le canzoni, perché al di là di logiche e dinamiche, c’è sempre e solo la musica. E le emozioni che muove nelle persone. Nasce così la scelta di pubblicare il nuovo singolo: «Fermare tutto questo probabilmente non è un bene, per gli operatori del settore e per il pubblico». Nek aveva quindi parlato del singolo “Perdonare” ma anche di altri brani in lavorazione e che faranno parte della seconda parte dell’album “Il mio gioco preferito”. “Perdonare” è una canzone scritta otto mesi fa da Nek, José Louis Pagan, Diego Cantero, Valerio Carboni e Giulia Anania che parla d’amore e soprattutto di speranza: “Rialziamoci da terra, ripartiamo da qui, se ancora due destini dicono di sì. Lo so che cambierà, cambierà e se cambierà amare è perdonare, perdonare”. Oltre a parlare del nuovo singolo, Nek ha svelato anche i titoli di altre due canzoni “Amarsi piano” e “Ancora sì” e ha fatto ascoltare una nuova versione del brano “E da qui” che sarà inserita nel disco.