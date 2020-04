Nek, il nuovo singolo presentato in streaming è "Perdonare"

Con una diretta Instagram avvenuta l’8 aprile, Nek ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Perdonare”, disponibile da venerdì 10 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Una sorpresa per tutti i fan quasi inaspettata considerando che Filippo Neviani, in arte Nek, aveva fermato le registrazioni del nuovo disco. La scelta è stata raccontata dallo stesso artista sui social: «Stavo registrando un disco. Mi sono fermato quando è cominciato tutto questo, perché mi sembrava dura andare avanti e muovere una macchina complessa, un motore difficile da far girare, in questo momento». Nek prosegue poi specificando che alcune regole sono saltate, ma ci deve essere un modo per reinventarle e rimettere al centro le canzoni, perché al di là di logiche e dinamiche, c’è sempre e solo la musica. E le emozioni che muove nelle persone. Nasce così la scelta di pubblicare il nuovo singolo: «Fermare tutto questo probabilmente non è un bene, per gli operatori del settore e per il pubblico».

Il nuovo singolo “Perdonare” e le canzoni del nuovo album

Nek ha quindi parlato del singolo “Perdonare” ma anche di altri brani in lavorazione e che faranno parte della seconda parte dell’album “Il mio gioco preferito”. Un bisogno, anche artistico, di far sentire alla gente il frutto del proprio lavoro. “Perdonare” è una canzone scritta otto mesi fa da Nek, José Louis Pagan, Diego Cantero, Valerio Carboni e Giulia Anania che parla d’amore e soprattutto di speranza: “Rialziamoci da terra, ripartiamo da qui, se ancora due destini dicono di si. Lo so che cambierà, cambierà e se cambierà amare è perdonare, perdonare”. Oltre a parlare del nuovo singolo, Nek ha svelato anche i titoli di altre due canzoni “Amarsi piano” e “Ancora sì” e ha fatto ascoltare una nuova versione del brano “E da qui” che sarà inserita nel disco. Durante la diretta ha anche cantato una parte del singolo “Perdonare”, questo uno stralcio del testo:

In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui

tenendoci più forte per non perderci

vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà

vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

siamo ancora due destini, dicono di si

lo so che cambierà, cambierà e se cambierà

ti posso perdonare, perdonare

Così questo cuore ti è grato

e non ti darà per scontato

è tutto quello in cui credo

sei tutto quello che vedo

e ora che abbiamo capito

abbiamo spazio infinito

brindiamo al nostro passato

buttiamo alle spalle quello che è stato

In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui

tenendoci più forte per non perderci

vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà

vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

siamo ancora due destini, dicono di si

lo so che cambierà, cambierà e se cambierà

ti posso perdonare, perdonare

amare è perdonare, perdonare.

Il progetto “Il mio gioco preferito”

“Il mio gioco preferito – parte seconda” arriva ad oltre un anno di distanza dal primo EP di questo progetto, una scelta insolita che Nek ha motivato così durante un’intervista a Sky Tg24: «Mai avevo fatto un EP ma stavolta preferisco due uscite rispetto a una, ha più longevità. Sono conscio che questa è una operazione poco prevedibile». “Il mio gioco preferito – parte prima” è uscito il 10 maggio 2019 ed è composto da sette brani.