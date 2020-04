Annalisa, il nuovo singolo è Houseparty

Una festa in casa, ma virtuale: un "Houseparty", un modo per stare insieme anche se lontani, ai tempi del Coronavirus. E' il concetto del nuovo singolo di Annalisa in uscita il 15 aprile (in radio dal 17) che si intitola proprio "Houseparty": un brano scritto qualche mese fa ma che, con la diffusione di una delle app del momento per creare videochat di gruppo, è decisamente attuale. «È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme – racconta l'artista sui suoi canali social – entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c'è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione». E Annalisa ha condito il tutto con un simpatico contest. «Se postate una foto del vostro personale “Houseparty” creando un set casalingo ispirato alla mia cover vi invito per un aperitivo a distanza. Postatela su Instagram e taggatemi, i più creativi verranno contattati per un brindisi e, perché no, anche uno spoiler della canzone. Naturalmente il tutto su Houseparty».

Il rinvio di album e concerto

La cantante aveva già comunicato di aver posticipato le date per l’uscita del nuovo album e del concerto al Fabrique di Milano. Il nuovo progetto discografico di Annalisa, settimo in carriera, sarà pubblicato il 18 settembre e non più in primavera come previsto ad inizio anno. La scelta nasce dalla situazione d’emergenza che attanaglia il mondo e che ha portato numerosi artisti a riprogrammare tour, nuove uscite ed eventi. L’ufficialità dell’arrivo del nuovo album è arrivata direttamente da Annalisa che ha comunicato sui social tutti gli aggiornamenti: «Oggi è una buona giornata, posso dirvi ufficialmente che sia l’uscita del mio nuovo album, originariamente prevista in primavera, che l’evento live del 4 maggio al Fabrique di Milano sono stati rinviati. Ho aspettato a comunicarvelo perché ci tenevo tanto a darvi già le nuove date, ed eccole qui! Il mio album uscirà il 18 settembre ed io sarò al Fabrique per festeggiarlo insieme a voi il 22 ottobre. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data».

Una lunga rincorsa

Alla soglia dei 35 anni, Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, è ormai un nome affermato della musica italiana. La notorietà per l’artista savonese arriva nel 2010 partecipando ad Amici di Maria De Filippi, piazzandosi al secondo posto e vincendo il premio della critica. Da quel trampolino arriva il lancio del primo album in studio, “Nali”, spinto in alto dal singolo “Diamante lei e luce lui”. Il successo la porta ad essere una habitué del Festival di Sanremo (quattro partecipazioni, miglior piazzamento il terzo posto del 2018 con “Il mondo prima di te”) ma anche a valicare i confini nazionali. Nel 2013, infatti, uno dei suoi brani più noti, “Mentre tutto cambia” viene scelto come colonna sonora del film olandese “Toscaanse Bruiloft”, facendo sì che il brano entri in classifica anche nel paese dei tulipani. Il suo ultimo lavoro era stato “Supercalifragili”, il brano di J-Ax uscito lo scorso 24 marzo che vede Annalisa e Luca Di Stefano al fianco dell’ex Articolo 31.