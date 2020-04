Cambiano i piani per Annalisa. La cantante ha comunicato le date per l’uscita del nuovo album e del concerto al Fabrique di Milano. Il nuovo progetto discografico di Annalisa, settimo in carriera, sarà pubblicato il 18 settembre e non più in primavera come previsto ad inizio anno. La scelta nasce dalla situazione d’emergenza che attanaglia il mondo e che ha portato numerosi artisti a riprogrammare tour, nuove uscite ed eventi. L’ufficialità dell’arrivo del nuovo album è arrivata direttamente da Annalisa che ha comunicato sui social tutti gli aggiornamenti: “Oggi è una buona giornata, posso dirvi ufficialmente che sia l’uscita del mio nuovo album, originariamente prevista in primavera, che l’evento live del 4 maggio al Fabrique di Milano sono stati rinviati. Ho aspettato a comunicarvelo perché ci tenevo tanto a darvi già le nuove date, ed eccole qui! Il mio album uscirà il 18 SETTEMBRE ed io sarò al Fabrique per festeggiarlo insieme a voi il 22 OTTOBRE. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data”.

Il “Party sulla luna” al Fabrique di Milano

Annalisa ha poi dato appuntamento a tutti fan per oggi 8 aprile alle ore 20 per una sorpresa in diretta streaming: “La musica per me è sempre stata fondamentale, e sono convinta oggi più che mai che possa avere un ruolo davvero importante per aiutare la nostra mente ad arrivare in luoghi inaspettati. Per questo vi ho preparato una sorpresa”. A fine anno a Sky Tg24 aveva inoltre annunciato l’evento live “Party sulla luna” al Fabrique di Milano. In programma il 4 maggio, il concerto è stato posticipato al 22 ottobre: “Sarà una grande festa celebrativa, di partenza verso questo nuovo progetto. Sono entusiasta e impaziente”. In merito al nuovo disco aveva invece dichiarato: “Voglio cercare di raccontare la realtà al di fuori dei social, ciò che scopriamo di essere quando siamo soli. Ci saranno tante canzoni, sarà un disco corposo”.

I singoli “Avocado Toast” e “Vento sulla Luna”

Il nuovo album di Annalisa è stato anticipato dal singolo dal “Avocado Toast”, scritto dalla stessa Annalisa stessa insieme a Danti dei Two Fingerz e al produttore Michele Canova Iorfida. Il brano era nato come un vero e proprio esperimento senza regole e senza pensare a nulla. Dalla session è arrivata “Avocado Toast”, ritenuta una canzone ideale per l’estate. Caratterizzato da una struttura pop e una base musicale trap, il nuovo sound ha sorpreso i fan storici della cantante. A novembre invece è stato pubblicato “Vento sulla Luna”, scritto insieme al rapper Franco126 e al producer Dardust e che vede il featuring di Rkomi. Solo pochi giorni fa invece Annalisa è apparsa nel video di “Supercalifragili”, girato a casa a causa della pandemia di Covid-19. Il brano di J-Ax vede la partecipazione della stessa Annalisa e di Luca Di Stefano ed è presente nell’album “ReAle”. Nel video apparso il 23 marzo su YouTube sono presenti anche Fabio Rovazzi, Karen Kokeshi, Surry, St3pny, Anima, Jessica Brugali, Simone Berlini, Lorenzo Antonelli, Nicolò Robbiano, Giulia Costantino, Iamzangare, Federica Cecchin e Danny Lazzarin.