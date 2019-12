Annalisa è tornata sulle scene con un nuovo singolo che apre la strada al suo nuovo album, in arrivo nella primavera del 2020. E a Sky Tg24 anticipa: “Con il nuovo disco voglio cercare di raccontare la realtà al di fuori dei social, ciò che scopriamo di essere quando siamo soli”. E svela: “Ci saranno tante canzoni, sarà un disco corposo”. “Vento sulla Luna”, il nuovo singolo della cantautrice, è stato scritto insieme al rapper Franco126 e al producer Dardust e vede il featuring di Rkomi: “La canzone è il racconto in musica di quei momenti in cui anche se sei in mezzo a tanta gente ti isoli e pensi alle tue cose, e ti senti sola”, racconta Annalisa a Sky Tg24.

Il nuovo disco anticipato dal singolo "Vento sulla Luna"

Il video di “Vento sulla Luna” è stato girato nel complesso residenziale di Monte Amiata, un luogo ideale per esprimere il senso della canzone: “Trovarsi in una grande città, in mezzo a tanta gente, e comunque avere quella malinconia e volere più vicinanza dalle altre persone”, spiega Annalisa. Nel nuovo album ci saranno altre collaborazioni? “Spero di sì”, risponde Annalisa. “Sono una grande fan delle collaborazioni, si creano sinergie e sintonie nuove, escono fuori cose che non ti aspetti”.

"Donne cantautrici? Spesso siamo considerate belle ragazze che cantano"

Annalisa si è soffermata anche sul suo essere cantautrice e su come una figura di questo tipo è considerata nel mondo musicale: “Spesso una donna in musica è considerata ancora un’interprete o la bella ragazza che canta”, spiega. “Ma non è solo quello, è tante altre cose”. E aggiunge: “Siamo ancora poche donne cantautrici. Spero con le mie canzoni di essere un buon esempio e far sì che ce ne possano essere sempre di più”.

L'evento live del 4 maggio a Milano

Annalisa ha ricordato anche “Party sulla luna”, l’evento live previsto per il 4 maggio al Fabrique di Milano: sarà “una grande festa celebrativa, di partenza verso questo nuovo progetto. Sono entusiasta e impaziente”, dice la cantautrice.