Elodie, in uscita due remix di “Andromeda”: la data

Due remix ufficiali di “Andromeda” per scaldare un po’ la Pasqua. Ad annunciarli è stata Elodie stessa con un post sul suo profilo Instagram condito da una affascinante foto in tutina leopardata. «Abbiamo lavorato a due nuove versioni di Andromeda che usciranno giovedì. Vediamo se indovinate con chi ho collaborato», scrive l'artista. Nessun ulteriore elemento per capire chi sarà stato a mettere mano al fortunatissimo singolo sanremese dell’artista romana, anche se nei commenti al post spuntano diversi indiziati: da Dardust (autore dell’originale insieme a Mahmood) alla giovane rapper Beba Ounce, passando per Madam, Giusy Ferreri e Stash dei The Kolors. Ci sarà qualcuno di loro di mezzo?

Il successo di “Andromeda” e il tour rinviato

Intanto però il brano col quale si è presentata al Festival di Sanremo 2020 vola su YouTube, dove ha sfondato le 12 milioni di views, ed è stato certificato disco d’oro dalla Fimi dopo essere tornato per la seconda settimana alla numero 1 dei singoli più suonati dalle radio italiane. La cantante, dopo il grande successo dell’estate 2019 “Margarita”, ha scelto il teatro Ariston per lanciare il nuovo album “This is Elodie”. “Andromeda” è stato scritto da Mahmood e Dario Faini aka Dardust, così come ha raccontato la stessa artista: «Ha deciso di scrivermi il pezzo per il Festival. Lo ha scritto sulla mia personalità e la mia vita. Parla di un momento preciso». Purtroppo, però, l’emergenza coronavirus ha messo ko anche il suo ritorno davanti ai fan. Le due date della cantante romana originariamente in programma giovedì 16 aprile alla Santeria Toscana di Milano e sabato 18 aprile al Teatro Centrale di Roma sono stati posticipati rispettivamente al 30 settembre e al 3 ottobre prossimi. A dare l’annuncio la Vivo Concerti, che organizza i due live. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date, mentre quelli a disposizione sono in vendita sul circuito Ticketone: i prezzi partono da 23 euro.

L’ascesa irresistibile di Elodie

L’ultimo anno è stato quello della definitiva consacrazione per Elodie dopo tanta gavetta. Alla soglia dei 30 anni, la cantante, fidanzata con Marracash, è diventata una delle voci più apprezzate d’Italia, musa di Versace, icona sexy elogiata pure da Tinto Brass e chi più ne ha più ne metta. Non era certo scontato che andasse così per una ragazza nata e cresciuta nella borgata romana di Quartaccio da padre italiano, artista di strada, e madre modella francese originaria della Guadalupa. Eliminata nelle fasi iniziali a X Factor nel 2009, il primo salto arriva nel 2015, quando ad “Amici di Maria De Filippi” va invece fino in fondo, piazzandosi al secondo posto. Nel 2017 si presenta al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”, scritto da Emma Marrone: gli frutta un buon ottavo posto. Il 2018 è l’anno di un altro successo, il singolo “Nero Bali” con Michele Bravi e Gué Pequeno, ma il vero boom arriva l’estate successiva, quella 2019. Il 12 giugno esce “Margarita” in duetto con Marracash, suo attuale fidanzato, e il botto è immediato. Il brano schizza alla posizione numero 1 e trasforma Elodie in una vera icona pop. Il resto è storia recente, con la partecipazione a Sanremo 2020 con “Andromeda” e l’uscita del disco “This Is Elodie”, il terzo di una carriera che sembra in continua ascesa.