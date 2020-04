Club Dogo, online documentario inedito su Youtube

Su Youtube è apparso il documentario inedito “Dogo in L.A.” che racconta l’avventura in California dei Club Dogo

A sorpresa arriva online un documentario inedito sui Club Dogo. “Dogo in L.A.” è la testimonianza video di un viaggio di Gué Pequeno, Don Joe e Jake La Furia in California e che racconta le registrazioni dell’album “Non siamo più quelli Mi Fist”, l’ultimo del gruppo prima della lunga pausa. A sei anni di distanza la Island Records decide così di fare un regalo ai fan dei Club Dogo pubblicando su Youtube l’intero documentario. La scelta fa parte dell’iniziativa Island Presents con un calendario di novità musicali davvero interessanti. Lunedì 6 aprile sul canale Instagram ufficiale è stata pubblicata una versione acustica di “Non avere paura” di Tommaso Paradiso, il 7 è stato il turno del documentario dei Club Dogo, domani 8 aprile Mahmood renderà omaggio a Bob Marley, mentre l’8 Elodie pubblicherà due remix di “Andromeda” come già annunciato dalla stessa cantante romana. Il 10 toccherà a Shablo con un featuring misterioso, degli Psicologi e di Coco.

Il documentario a Los Angeles

Dogo in L.A. mostra i tre componenti del gruppo in un viaggio davvero particolare. Una specie di gita prima dell’uscita di uno degli album hip hop più importanti in Italia. Gué Pequeno, Don Joe e Jake La Furia si rivedono quindi insieme a divertirsi e a preparare “Non siamo più quelli di Mi Fist”, in una vera e propria avventura fondamentale per la loro carriera. Il documentario è diretto da Marco Salom, che ha seguito tutta l'esperienza californiana, tra studio di registrazione, lo shooting di 2 video, incontri e la vita notturna di LA. Ovviamente la comparsa del video ha subito scatenato la fantasia dei fan che sperano in un nuovo album del gruppo. I Club Dogo non sono musicalmente attivi da tempo e il video caricato sul loro canale ufficiale arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo contenuto. Le ipotesi di un ritorno è ancora molto lontana ma la speranza di rivedere insieme Don Joe, Jake La Furia e Gué Pequeno è sempre alta, anche se ancora non c’è nessun annuncio ufficiale che lo possa confermare. Oltre al documentario inedito sono state caricate anche alcune clip che riguardano l'ultima esibizione live del gruppo durante l'ultimo tour avvenuto nel 2015.

Le ipotesi di un ritorno dei Club Dogo

La comparsa di questi nuovi video fanno il paio con le dichiarazioni di Don Joe rilasciate lo scorso anno: "Non ci siamo mai sciolti del tutto". Anche lo stesso Gué Pequeno non ha mai messo da parte la possibilità di un ritorno dei Club Dogo: "Tutto è possibile, non posso dire quando, anche perché sono molto impegnato [...] ma sono molto legato ai Club Dogo, è grazie a loro che ho realizzato cosa volevo fare nella vita”, queste le parole rilasciate tempo fa ad una domanda precisa su una possibile reunion del gruppo.