Jake La Furia, il nuovo singolo è "6 del mattino"

Dal 28 giugno 2019 è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo di Jake La Furia. Il brano si intitola “6 del mattino” ed è prodotto da Big Fish, producer della squadra under donne nell’ultima edizione di X Factor. La canzone vede la partecipazione di Brancar, una delle due voci femminili del gruppo Il Pagante. In tanti attendevano l’uscita del nuovo brano di Jake La Furia che ormai da almeno quattro anni è riuscito a creare il suo spazio nell’universo dei tormentoni estivi. Dal 2016 in poi il rapper ha sempre pubblicato almeno una canzone che è entrata a tutti gli effetti tra quelle più ascoltate in estate. Tutto è iniziato con “Me Gusta”, singolo che vede la partecipazione di Alessio La Profunda Melodia. La canzone fa parte dell’album “Fuori di qui”. Nell’anno successivo Jake La Furia e Alessio La Profunda Melodia si sono ripresentati con la canzone “El Party” che ha conquistato il triplo Disco di Platino grazie alle 150 mila copie vendute. Infine nel 2018 il rapper è comparso nella canzone “Amore Zen”, singolo estivo de Le Vibrazioni e ha pubblicato la canzone “Bandita”, certificata disco d’oro.

I precedenti singoli pubblicati da Jake La Furia

“6 del mattino” arriva dopo la pubblicazione del singolo “Non sentiamoci più”, uscito a novembre 2018. La canzone parla di tutte le difficoltà dell’amore vero, quello che si vive sulla pelle e che racconta la passione. Anche questo brano è stato prodotto da Big Fish ed è una ballad up tempo che ispira i ricordi di tutti coloro che hanno vissuto, almeno una volta nella vita, il dramma di una storia d’amore travagliata. “6 del mattino” è la seconda canzone di Jake La Furia uscita nel 2019. A marzo l’artista aveva partecipato a “F.A.K.E.”, canzone del produttore Don Joe e che vede anche la collaborazione di Marracash. Il ritorno di due degli elementi dei Club Dogo ha fatto ovviamente scalpore e ha attirato la curiosità dei fan. Gué Pequeno non ha partecipato a questa sorta di reunion, ma nonostante tutto sono stati tanti i commenti positivi per la collaborazione tra i due amici. Del resto Jake La Furia deve il suo successo proprio ai Club Dogo. Sono sette gli album pubblicati con il gruppo mentre contemporaneamente dal 2012 si è dedicato anche alla carriera da solista.

La carriera del rapper

Il rapper, nome all’anagrafe Francesco Vigorelli, ha pubblicato il suo primo brano nel 2013. “Musica commerciale” è stata la traccia principale dell’album omonimo, certificato disco d’Oro FIMI. Il nome Jake La Furia è stato coniato con il suo ingresso nei Club Dogo e rappresenta un tributo a Jake the Muss (La Furia, appunto), personaggio del film Once Were Warriors. Dopo tre anni dal suo debutto da solista, è uscito il secondo progetto di Jake La Furia, intitolato “Fuori da qui”. Tra i singoli più importanti “El Chapo”, “Fuori di qui” con Luca Carboni e “Testa o Croce”. Nel corso della sua carriera, il rapper ha collaborato con tantissimi artisti, tra questi ci sono Gemitaiz, Fabri Fibra, Emis Killa, Boomdabash, Le Vibrazioni, Fedez, Il Pagante, J-Ax, Co’ Sang e Luché.