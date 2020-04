L’iniziativa #iosuonodacasa procede ad allietare con la musica il pubblico connesso sui social. Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus, in Italia molti artisti hanno scelto di tenere compagnia ai propri fan con concerti in live streaming su Instagram o Facebook. Ora queste performance sono raccolte sotto un unico hashtag.

Musica dal vivo, sì, ma da ascoltare nella sicurezza delle proprie case, grazie alla tecnologia che ci permette di colmare la distanza, almeno in parte. Tra i cantanti e musicisti che hanno preso parte alla campagna troviamo parecchi nomi famosi, tra cui Francesco Renga (che si esibirà anche oggi, 2 aprile), Modà, Piero Pelù, Marco Masini, Ermal Meta, Emma, Elisa, Tommaso Paradiso e tanti altri.

Con il progetto #iosuonodacasa si porta avanti anche un obiettivo importante e concreto, quello di aiutare l'ospedale Niguarda di Milano a gestire l’emergenza Coronavirus Covid-19. L’iniziativa ha attivato il numero solidale 45527 per la raccolta di donazioni al fine di aumentare i posti letto rianimazione (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili nell’ospedale milanese. Per dare il proprio piccolo, ma fondamentale, contributo si può inviare un sms dal valore di 2 euro al numero solidale 45527, mentre chi preferisce chiamare da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 o 10 euro.

I concerti via social di giovedì 2 aprile per #iosuonodacasa

#iosuonodacasa è un monito ad aiutare se stessi e gli altri restando nella sicurezza delle proprie case e rispettando questo periodo di quarantena. Per combattere il Coronavirus non possiamo fare altro che rispettare il distanziamento sociale, rimandando a tempi migliori i momenti di festa e condivisione. Purtroppo anche i concerti e la musica dal vivo hanno dovuto fermarsi di fronte a questo nemico invisibile, ma sui social le performance live degli artisti continuano. Oggi, sotto l’hashtag #iosuonodacasa, troviamo le esibizioni di Francesco Renga con il suo “Aperitivo con gli occhiali” e di Jo Squillo con “Jo in the house”. Renga ha aderito a diverse iniziative solidali: la campagna del Comune di Brescia per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus e la raccolta fondi dell’AIL – Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Nella giornata di giovedì 2 aprile, in streaming sui social di Virginio, si terrà anche l’iniziativa “Artisti Profondi”: per dare un aiuto concreto alla Città di Fondi, zona rossa in emergenza sanitaria a causa del Covid-19. Per “Artisti Profondi” si esibiranno Marco Masini, Arisa, Annalisa, Noemi, Chiara Galiazzo, Pierdavide Carone, Paola Iezzi, Giovanni Caccamo, Federica Camba. Di seguito il calendario dei concerti di #iosuonodacasa in programma per giovedì 2 aprile: