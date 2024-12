La notte del giudizio, la saga cinematografica raccontata in un libro

"L’America è nata nelle strade", come insegna Martin Scorsese. E forse nelle strade morirà. Almeno a giudicare dalle cinque pellicole e dalle due stagioni della serie tv incentrate su La notte del giudizio (in originale The Purge), la saga creata nel 2013 regista, sceneggiatore e produttore James DeMonaco. Una perturbante ucronia ambientate negli Stati Uniti i cui una notte all’anno ogni crimine è permesso, compreso l’omicidio. Per orientarsi in questo inferno narrato sul grande e piccolo schermo., Fabio Cassano, critico e ricercatore, ha scritto The Purge. Viaggio nell’incubo americano, edito da Shatter,. Come un Virgilio cinephile, l’autore attraverso cinque capitoli, impreziositi da un’introduzione sulla figura di James DeMonaco e una postfazione dedicato alla possibilità di un nuovo lungometraggio del franchise, ci guida alla scoperta dei segreti di un caso unico nel panorama del cinema horror contemporaneo. Perché, come recita la quarta di copertina: “The Purge si distingue anche per l’abilità con cui ogni film sa omaggiare, contaminare e sovvertire l’intera tradizione del cinema di genere americano – dall’orrore alla fantascienza e al western – e porsi come il miglior erede della scuola new horror. Il volume mira a evidenziare, nell’analisi di ogni singolo film, il modo in cui The Purge riesce a superare la barriera tra cinema di genere e di impegno, e a porsi come caposcuola di una nuova generazione che testimonia – per chi ancora avesse dubbi – la vitalità e l’urgenza dell’orrore al cinema”