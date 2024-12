Capodanno: a Palermo con Biagio Antonacci, torna dopo 25 anni

Un capodanno tra modernità e tradizione

L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Puntoeacapo e Gomad Concerti, racchiude cosi' tradizione e modernità per celebrare insieme l'arrivo del 2025. Intanto, cresce l'ottimismo sulle presenze in città per il settore ricettivo dove, nel periodo delle festività, si attende una buona presenza di turisti giunti in città in una atmosfera natalizia tra mercatini di Natale, fiere, mostre, e le consuete esposizioni di presepi. Un auspicio in parte corroborato dalle stime elaborate nelle scorse settimane da Gesap - la società di gestione dello scalo aereo palermitano - che per il periodo delle festività prevede per l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino una crescita di circa 21 mila passeggeri nel periodo che va dal 23 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 rispetto allo stesso periodo degli anni 23/24. In totale, le aspettative di traffico indicano che i passeggeri in transito saranno oltre 161mila rispetto ai 140 mila dello scorso anno, con una crescita del 15,13%. (AGI)