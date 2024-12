Riccardo Muti a Vienna per il Concerto di Capodanno

Il programma dedicato ai 200 anni dalla nascita di Johann Strauss figlio

Quest'edizione - che apre lo speciale programma dedicato ai 200 anni dalla nascita di Johann Strauss figlio (1825-1899) - non proporrà soltanto un omaggio alla grande tradizione musicale della famiglia Strauss, ma anche un'importante riscoperta per la prima volta, il Concerto di Capodanno ospiterà l'opera di una compositrice donna, Constanze Geiger, con la sua Ferdinandus Walzer, composta all'età di soli dodici anni. L'opera è stata eseguita per la prima volta nel 1848 sotto la direzione di Johann Strauss padre, ma è rimasta a lungo nel dimenticatoio. Ora, grazie a Muti, questo capolavoro giovanile della Geiger avrà finalmente l'occasione di risplendere in un concerto di Capodanno. "Sono profondamente onorato di celebrare la musica della famiglia Strauss e, allo stesso tempo, di dare spazio a una compositrice che merita di essere riscoperta. La musica di Strauss è un simbolo dell'anima viennese, ma oggi, con la scoperta di questa giovane compositrice, dimostriamo che la storia della musica è ancora da scrivere", ha sottolineato Muti. Centrale sarà anche il silenzio, aspetto fondamentale nell'esecuzione musicale. Come ha spiegato il maestro, il silenzio è spesso più eloquente di una nota: il respiro tra le frasi musicali è essenziale per creare emozione e profondità. La magia del Concerto di Capodanno non risiede solo nella musica, ma anche nei momenti di sospensione, dove l'assenza di suono permette a ogni nota di acquistare un valore ancora maggiore.