Puccini secondo Muti, grande successo per il concerto a Lucca

Oltre 6 mila persone hanno assistito all'evento culmine delle celebrazioni per i 100 anni dalla morte del compositore nella sua città. Tra gli spettatori anche il ministro Gennaro Sangiuliano, Peter Greenaway e Dustin Hoffman

Presente anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "Puccini è un grande compositore, riconosciuto a tutte le latitudini, le sue opere vengono sempre rappresentate in tutto il mondo – ha detto il ministro -. Nell'anno del centenario della morte è giusto rendergli omaggio. Noi ci siamo fortemente impegnati in questo concerto. Il canto lirico italiano è una delle più importanti espressioni della nostra identità nazionale".

L'EMOZIONE DEL SINDACO PARDINI

Il concerto, culmine degli eventi organizzati dal Comitato per le celebrazioni pucciniane nato nel 2022 e prossimo allo scioglimento, è stato trasmesso in diretta in mondovisione su Rai3 con la conduzione di Serena Autieri. "Noi siamo soddisfatti del lavoro svolto nel nome di Puccini”, ha detto Sangiuliano. "Siamo emozionati, è uno spettacolo che farà la storia – le parole del sindaco di Lucca Mario Pardini - Ci aspettiamo che Lucca sia quello che ha già confermato nei fatti, ovvero una capitale della cultura, un luogo dove possono essere fatti eventi magici che rimangono pietre miliari".