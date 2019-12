Francesco Renga, le frasi più belle delle sue canzoni

di Matteo Rossini

Francesco Renga è tra i cantanti italiani più amati dal pubblico. Nel corso degli anni la voce di “Angelo” si è imposto come uno degli artisti di maggior successo nel panorama nazionale.

Francesco Renga: il successo

L’artista nasce a Udine il 12 giugno 1968. Il suo debutto avviene con i Timoria, mentre nel 2000 inizia la carriera da solista. La grande esplosione mediatica si ha nel 2005 grazie alla vittoria sul palco del Festival di Sanremo con il brano "Angelo" che traine le vendite dell'album "Camera con vista".

Negli anni successi l'artista inanella un successo dietro l'altro scalando le classifiche di vendita italiane, tra i suoi maggiori successi troviamo "Vivendo adesso" e "Guardami amore", entrambi certificati con il disco di platino. Scopriamo insieme le frasi più belle di alcuni dei singoli più famosi del cantante.

“Angelo” (2005)

Angelo, prenditi cura di lei

Lei non sa vedere al di là di quello che da

E l'ingenuità è parte di lei

Che è parte di me

Cosa resta

Del dolore

E di preghiere, se Dio non vuole?

Parole vane al vento

Ti accorgi in un momento

Siamo soli è questa la realtà

Ed è una paura che non passa mai

“La tua bellezza” (2012)

La tua bellezza

E' qualcosa che somiglia alla parte migliore di me

Domani è un giorno lontano

Ora che per l'unica volta ci amiamo

E' per me

La tua bellezza

La tua bellezza

Se la tua bellezza è

Furiosa e fragile

E' qualcosa che somiglia alla parte migliore di me

Se la tua bellezza è

La tua bellezza è

“Vivendo adesso” (2014)

Un'altra immagine di te

Un nuovo modo di pensare le cose

E tra quelle che non sai

Anche il mio modo di parlarti d'amore

D'amore

A te che temi la sconfitta

Ma che cerchi di salvare quel che resta

Quel che resta e sai che non ti volterai

Che non ti nasconderai

Sempre dietro l'ennesima scusa

La stessa

“Era una vita che ti stavo aspettando” (2015)

Guardo il cielo sopra la città che sta morendo

Penso che forse non te l'ho mai detto

Ma era una vita che ti stavo aspettando

Perché non solo sei bellissima

Ma la più bella del mondo

Mentre ti guardo sognare io penso

Era una vita che ti stavo aspettando

Stringimi adesso