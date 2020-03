Molti artisti sono pronti a trasmettere concerti in diretta streaming durante la quarantena per il coronavirus. Ecco gli appuntamenti in calendario il 23 marzo

L’Italia si ritrova a vivere un momento a dir poco delicato, causato dalla pandemia legata al coronavirus. Ormai da tempo è scattata un’auto quarantena obbligatoria, unico mezzo per tentare di limitare gli effetti del contagio.

Restare barricati in casa tanto a lungo, senza poter avere contatti con i propri cari, se non virtualmente, è una prova non di poco conto. In molti casi inoltre si è costretti a far fronte anche a difficoltà economiche, legate agli stop relativi ad alcuni settori produttivi. L’Italia stringe i denti e, al tempo stesso, si unisce come non mai. Lo fa lasciandosi accompagnare dalla musica, organizzando flash mob al balcone. Un modo per far sentire a tutti un contatto umano, con manifestazioni che stanno facendo il giro del mondo grazie al web.

Alle iniziative si aggiunge anche quella dei concerti casalinghi. Molti artisti hanno infatti ben pensato di allietare le giornate dei propri fan con degli eventi totalmente gratuiti, trasmessi dalle proprie abitazioni. Il tutto al grido di “io suono da casa”, con il diffuso hashtag #iosuonodacasa.

Il pensiero alla base di questo progetto digitale è ottimamente esplicato da Gianna Nannini, che sui social ha scritto: “La cosa brutta di questo virus è la solitudine. Ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la nostra comunità. Io sono a Milano e voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza. Da questo momento attiveremo i dispositivi che già si usano per la scuola online (come ho visto nella scuola di Penelope) e faremo il possibile per superare questo terribile momento insieme. L’essere umano deve ripartire dalla sua debolezza, dalla sua fragilità, per scoprire nuove cose dimenticate, senza farsi attanagliare dalla paura. Vi aspetto giovedì alle 16.00”.

I concerti in streaming del 23 marzo

Sono sette i concerti in programma lunedì 23 marzo. Il progetto vedrà la prima diretta partire alle ore 15.00, seguita da una alle 16.00, una terza alle 16.30 e poi 17.00, 18.30 e, infine, due in contemporanea alle ore 19.00.