Il calendario del 25 marzo con tutti i concerti live in streaming per l’iniziativa #iosuonodacasa

Continua l’iniziativa #iosuonodacasa che prevede una serie di concerti live in streaming su Instagram di tutti gli artisti italiani che hanno scelto di partecipare. Per fronteggiare il periodo di quarantena richiesto dal Governo per combattere il Coronavirus e colmare soprattutto l’assenza di concerti, il progetto dona svago, chiacchiere, risate e anche lezioni di musica a chi desidera collegarsi sui social e trascorrere un po’ di tempo virtualmente insieme. Sono tanti gli artisti che hanno scelto di partecipare come Gianna Nannini, Francesco Renga, Alex Britti, Zucchero, i Modà, Marco Masini, Piero Pelù, Raphal Gualazzi, Ron e Paolo Vallesi. Tutti hanno deciso di diffondere il messaggio racchiuso nell’hashtag di riferimento #iosuonodacasa e partecipare attivamente alla raccolta fondi collegata al progetto.

I fondi raccolti per l’ospedale Niguarda

Grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, #iosuonodacasa sollecita donazioni da parte degli spettatori/utenti per l’ospedale Niguarda di Milano. Grazie al numero solidale 45527 è possibile raccogliere fondi via telefono, inoltre si può donare anche attraverso bonifico bancario (Banca Fideuram, coordinate bancarie Iban IT 83 U032 9601 6010 0006 7281370 intestato a La Partita del Cuore Umanità senza Confini) con causale Terapia Intensiva Ospedale Niguarda. L’obiettivo fissato dagli organizzatori è quello di aumentare i posti “unità posto letto rianimazione” (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l’emergenza Coronavirus (COVID-19) dell’ospedale Niguarda di Milano.

Il calendario dei concerti del 25 marzo

Sono dodici i concerti in programma mercoledì 25 marzo. Il progetto vedrà la prima diretta partire alle ore 16.00 con il concerto di Paolo Vallesi che anche oggi aprirà la giornata. Allo stesso orario si collegherà anche Ron, mentre alle 16.30 sarà il turno di Osvaldo Di Dio. Alle 17 Alex Britti aprirà le porte della sua casa per l’ennesima lezione di chitarra, mentre alle 18 sarà il turno di Matteo Polonara e Luca Fiore. Ricchissima la serata con i Modà alle 20, Marco Masini alle 21 e allo stesso orario Piero Pelù. Chiuderà la giornata il concerto di Remo Anzovino alle ore 22. Ecco tutto il calendario: