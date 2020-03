Molti artisti sono pronti a trasmettere concerti in diretta streaming durante la quarantena per il coronavirus. Ecco gli appuntamenti in calendario il 24 marzo

Fin dai primi giorni di quarantena, tantissimi artisti italiani hanno pensato di dare un po’ di svago virtuale ai propri fan e tra challenge, concerti improvvisati e anche lezioni di chitarra, impazza l’hashtag #iosuonodacasa. Si tratta di un’iniziativa che serve a colmare il vuoto lasciato dai tantissimi concerti cancellati nei mesi di marzo e aprile. Un periodo davvero complicato per tutti che però vuole essere affrontato con lo spirito giusto con appuntamenti organizzati per dedicare canzoni, chiacchierare, ricordare la necessità di restare a casa e sentirsi uniti anche se a distanza. Tantissimi gli artisti coinvolti fin dai primi giorni nell’iniziativa come Gianna Nannini, Francesco Gabbani, Kekko dei Modà, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Tommaso Paradiso. Nei giorni successivi si sono uniti anche Marco Masini, Gigi D’Alessio, Clementino, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Francesco Renga, Zucchero, Emma, Piero Pelù, Tosca e Fabrizio Moro. Tanti appuntamenti in diretta streaming su Instagram per regalare un sorriso, un’emozione e un po’ di svago alle tante persone che stanno rispettando le disposizioni previste dal Governo.

Lo scopo benefico

L’iniziativa #iosuonodacasa ha come obiettivo anche quello di sollecitare donazioni da parte degli spettatori dei concerti “domestici” degli artisti. L’Associazione Nazionale Italiana Cantanti ha concesso l’utilizzo del proprio numero solidale 45527, che raccoglie donazioni via telefono. È possibile donare anche attraverso bonifico bancario (Banca Fideuram, coordinate bancarie Iban IT 83 U032 9601 6010 0006 7281370 intestato a La Partita del Cuore Umanità senza Confini) con causale Terapia Intensiva Ospedale Niguarda. I fondi raccolti, infatti, sono destinati ad aumentare i posti “unità posto letto rianimazione” (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l’emergenza Coronavirus (COVID-19) dell’ospedale Niguarda di Milano.

I concerti in streaming del 24 marzo

Sono nove i concerti in programma martedì 24 marzo. Il progetto vedrà la prima diretta partire alle ore 16.00 con il concerto di Paolo Vallesi, seguita poi da Osvaldo Di Dio e Camille Cabaltera. Rispetto a ieri gli artisti si esibiranno anche in serata con Raphael Gualazzi in diretta alle 20 dal suo canale Instagram ed Emanuele Fasano alle ore 21. Ecco tutto il calendario: