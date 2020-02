Nuovi annunci per Collisioni, il celebre festival agrirock di Barolo (CN) nel cuore delle Langhe piemontesi. Tra i nuovi concerti annunciati per l’estate 2020 troviamo il doppio appuntamento di sabato 18 luglio: nella stessa serata saliranno sul palco due amati artisti del nuovo panorama musicale italiano, Brunori Sas e Willie Peyote, tra cantautorato e rap.

Il doppio concerto di Brunori Sas e Willie Peyote: tutte le info

Dopo aver confermato le esibizioni di Coez e Frah Quintale (in programma per il 19 luglio), Collisioni Festival ha annunciato un nuovo appuntamento: Brunori Sas per sabato 18 luglio, in un doppio concerto con Willie Peyote. Il live si terrà in Piazza Colbert a Barolo (CN) e i biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 26 euro + diritti di prevendita (posto unico). Il biglietto garantisce l’accesso ai concerti di entrambi gli artisti.

Brunori Sas: le ultime uscite e il tour nei palazzetti

Forte del successo riscosso negli ultimi anni, Brunori Sas ha pubblicato il suo nuovo album “Cip!”, uscito il 10 gennaio 2020 per Island Records. Il disco, anticipato dai singoli “Al di là dell’amore” e “Per due che come noi”, è arrivato a tre anni di distanza dal precedente “A casa tutto bene”. Alla mezzanotte del 28 febbraio 2020 il cantautore cosentino ha condiviso un nuovo brano intitolato “Un errore di distrazione”, scritto per la colonna sonora del film “L’ospite” di Duccio Chiarini (autore del video di "Per due che come noi"), all’interno del quale Dario Brunori ha anche il ruolo di comparsa. Rimanendo in ambito cinematografico, giusto lo scorso gennaio Brunori Sas ha firmato l’intera colonna sonora di “Odio l’estate”, nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il suo album “Cip!” sarà presentato live al pubblico con un tour nei palazzetti di tutta Italia. A causa delle attuali ordinanze regionali emanate per contenere la diffusione del coronavirus, alcune date sono state posticipate ed altre annullate. Ecco il calendario aggiornato:

29 febbraio Vigevano, Palasport (data zero - cancellata)

21 marzo Firenze, Mandela Forum (sold out)

24 marzo Ancona, Palaprometeo

27 marzo Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

28 marzo Napoli, Palapartenope

3 aprile Bari, Palaflorio

5 aprile Reggio Calabria, Palacalafiore

7 aprile Bologna, Unipol Arena (data posticipata)

15 aprile Torino, Pala Alpitour (data posticipata)

17 aprile Milano, Mediolanum Forum (sold out – data posticipata)

19 aprile Jesolo, Palainvent (data posticipata)

25 giugno Milano, Milano Summer Festival

13 luglio Roma, Rock in Roma

18 luglio Barolo (CN), Collisioni Festival

26 luglio Lucca, Lucca Summer Festival

Willie Peyote: il nuovo album “Iodegradabile” e le date del tour

Willie Peyote è tornato in scena con il suo nuovo album “Iodegradabile”, pubblicato il 25 ottobre 2019 per Virgin Records. La tranche invernale del tour, che attualmente non ha risentito delle disposizioni governative per l’allarme coronavirus, ha già registrato il sold out per tutte le date in programma. Già annunciati anche i primi show estivi. Ecco il calendario completo, aggiornato ad ora: