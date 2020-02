L’annuncio era arrivato a sorpresa dai suoi canali social nei giorni scorsi: «Una piccola consolazione per l'amarezza di questi ultimi giorni». Si chiama “Un errore di distrazione” il nuovo singolo di Brunori Sas, pubblicato alla mezzanotte di venerdì 28 febbraio. Si tratta del brano che il cantautore calabrese aveva creato appositamente per la colonna sonora del film “L’ospite” di Duccio Chiarini, all’interno del quale Brunori ha anche il ruolo di comparsa. Un periodo di rapporto particolare col cinema quello di Brunori Sas, che giusto a fine gennaio aveva firmato l’intera colonna sonora di “Odio l’estate”, nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il tour pronto a partire, coronavirus permettendo

Il coronavirus ha colpito anche il tour di Brunori Sas, che era pronto a partire con una data zero sabato 29 febbraio al palasport di Vigevano. E invece il ciclo di concerti del cantautore calabrese è slittato di fatto di quasi un mese perché l’organizzazione del tour ha optato per la cancellazione del concerto vigevanese e la riprogrammazione delle prime quattro date, quelle di Bologna, Torino, Milano e Jesolo. Questo il calendario aggiornato del tour, che partirà quindi con la data (già sold out) del Mandela Forum di Firenze del prossimo 21 marzo:

Sabato 21 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum SOLD OUT

Martedì 24 marzo – Ancona, PalaPrometeo Estra

Venerdì 27 marzo – Roma, Palazzo dello Sport SOLD OUT

Sabato 28 marzo – Napoli, PalaPartenope

Venerdì 3 aprile – Bari, PalaFlorio

Domenica 5 aprile – Reggio Calabria, PalaCalafiore

Martedì 7 aprile – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Mercoledì 15 aprile – Torino, PalaAlpitour

Venerdì 17 aprile – Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

Domenica 19 aprile – Jesolo (VE), PalaInvent

Giovedì 25 giugno – Milano, Milano Summer Festival

Lunedì 13 luglio – Roma, Rock in Roma

Sabato 18 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival

Domenica 26 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival

Il testo di “Un errore di distrazione”

Di seguito il testo del nuovo singolo di Brunori Sas “Un errore di distrazione”:

Un giorno capirai

che non c’era niente da cambiare

non c’era niente da rifare

bastava solo aver pazienza ed aspettare che le cose

che ogni cosa…. si aggiustasse da se

quel giorno capirai

che la passione ha una scadenza

che è soltanto una scemenza

cercare il cielo in una stanza

ma ti piacciono le favole, lo so

è più forte di te

e dei tuoi alibi di ferro

arrugginiti dalle lacrime

di questo stronzo innamorato di te

che ha scritto pure una canzone

forse nutrendo l’illusione

che nei tuoi occhi ci sia quello che non c’è

ma è solo un attimo

come dire…

un errore di distrazione di questo cuore sempre attento

a non fare un passo falso

a non esser mai convinto di niente

è solo un attimo, lo giuro

una lieve indecisione di questo cuore di buffone

servo di un solo padrone

un padrone mai convinto di niente

mai convinto di…

e un giorno, già lo so

ci incontreremo in un locale

oppure al centro commerciale

con le verdure da pesare

e ci diremo: “come stai? da quanto tempo sei sposata? oppure no?”

e allora, già lo so

avremo voglia di scappare

di spogliarci a far l’amore

in quella strada lungo il mare

e la paura di esser visti mi eccita, lo sai

è più forte di me

e dei miei sogni di cartone

bruciati al bar della stazione

fra un cappuccino e una tazzina di caffè

fissando un treno regionale

come se fosse un’astronave

che fra un minuto ti porta via da me

ma è solo un attimo

come dire…

un errore di distrazione di questo cuore sempre attento

a non fare un passo falso

a non esser mai convinto di niente

è solo un attimo, lo giuro

una lieve indecisione di questo cuore di buffone

servo di un solo padrone

un padrone mai convinto di niente

mai convinto di…