Ghemon, il nuovo singolo è “In un certo qual modo”: il testo

Intanto il videoclip, poi il singolo vero e proprio in heavy rotation. Scelta particolare quella di Ghemon, che ha lanciato il suo nuovo brano “In un certo qual modo” lunedì 24 febbraio pubblicando soltanto il video. Il brano sarà invece in radio a partire da venerdì 28 febbraio. La canzone anticipa “Scritto nelle Stelle”, il nuovo album di inediti di Ghemon in uscita il prossimo 20 marzo per Carosello Records/Artist First. Il video coinvolgente, ironico e con un pizzico di malizia, è stato girato da Enea Colombi (produzione BorotalcoTV) e vede lo stesso artista nell’insolito ruolo di un terapeuta di coppia esperto di relazioni sentimentali. «A volte ci si sente vicini al punto di rottura, ed è importante in certi momenti riconoscere una figura in grado di sostenerci. E a guidarci, a farci fare il primo passo verso di lei, spesso è l’istinto, sono i sensi. Altre volte è il fisico coi suoi suggerimenti a tirarci fuori dai guai», dice Ghemon sul suo nuovo brano, che segue l’uscita di “Questioni di principio”, lanciato lo scorso 15 gennaio.

Lo “Scritto nelle Stelle Tour”

Il 2020 vede l’artista protagonista anche nella sua dimensione più coinvolgente, quella live: il 3 aprile partirà “Scritto nelle Stelle Tour 2020” che toccherà le principali città italiane (una produzione OTR). Il live, totalmente nuovo, è il “viaggio” in cui Ghemon da anni investe molte delle sue energie. Gli spettatori troveranno le loro canzoni preferite, ma organizzate in un vero e proprio spettacolo, con altrettanti momenti musicali inediti, creati da Ghemon appositamente per i suoi concerti. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone e in due speciali bundle: biglietto + cd autografato, biglietto + lp autografato, acquistabili in esclusiva in pre-order su Music First. Il 20 marzo 2020 i fan riceveranno direttamente a casa il disco autografato e il biglietto per accedere a una data del tour a scelta. Di seguito, tutte le date del tour:

Venerdì 3 aprile – Napoli, Common Ground

Sabato 4 aprile – Roma, Orion

Venerdì 10 aprile – Firenze, Flog

Sabato 11 aprile – Modugno (BA), Demodè

Venerdì 17 aprile – Treviso, New Age

Sabato 18 aprile – Brescia, Latteria Molloy

Venerdì 24 aprile – Bologna, Estragon

Mercoledì 29 aprile – Torino, Hiroshima Mon Amour

Giovedì 30 aprile – Milano, Alcatraz

Il testo di “In un certo qual modo”

Di seguito il testo completo di “In un certo qual modo”, il nuovo singolo di Ghemon:

Yeeeh

Ho grande fiuto ed intuito però lascio tutto a metà

Ho l’entusiasmo facile ma poi non ho pazienza

Tu parli sempre chiaro ed è una dote di un altro pianeta

Io sono così puro che quasi faccio tenerezza

Sai, il coraggio non mi manca

Le sere che torno a casa con la faccia stanca

So che trovi una parola buona per me (una parola buona per me)

Facciamo un passo alla volta

Ci adattiamo adesso che la coperta è corta

E domani poi vedremo com’è

Domani scopriremo com’è

Quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

Tu mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo

Che non so spiegare eppure, amore, ci provo

Perché quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

Tu mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo

Che non so spiegare eppure, amore, ci provo

Ci provo

Quando la bolla di pensieri minaccia

L’energia che rilascia

La tua semplice presenza attorno già mi rilassa

Uso il cervello perché sono diverso dalla massa

Ma ho imparato che alle volte devo agire di pancia

La calma scappa, le ho dato la caccia

Il mondo è freddo e quando lo capisci il sangue si ghiaccia

Non ho un posto sicuro a meno che io non sappia

Che ti troverò lì che mi aspetti e mi apri le braccia

Sai, il coraggio non mi manca

I giorni che chiama il direttore dalla banca

So che trovi una parola buona per me (una parola buona per me)

Perché hai il bisogno profondo

Di provare a ragionare giorno per giorno

E domani poi scoprire com’è

Davvero non sapere com’è

Quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire (mi sembra di impazzire)

Mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo, ohoh, ohoh

Quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

Tu mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo

Che non so spiegare eppure, amore, ci provo

Perché quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

Tu mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo

Che non so spiegare eppure, amore, ci provo

Ci provo

Che non posso stare

Più di un giorno senza di te

Che non posso stare

Più di un giorno senza di te

Che non posso stare

Più di un giorno senza di te.