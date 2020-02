Mabel, il nuovo singolo "Boyfriend" in uscita il 26 febbraio

Tra pochi giorni Mabel pubblicherà il nuovo singolo “Boyfriend ”. La stella del pop inglese si prepara a scalare le classifiche di tutto il mondo dopo il successo del brano “Don’t Call Me Up ”.

di Matteo Rossini

Mabel è pronta per conquistare ancora le classifiche di tutto il mondo. La stella inglese del pop si prepara alla pubblicazione del nuovo singolo “Boyfriend”, in uscita mercoledì 26 febbraio 2020. Mabel: la nuova stella del pop Mabel Alabama Pearl McVey, questo il nome all’anagrafe, è tra le grandi rivelazioni discografiche dell’ultimo periodo. La cantante di “Mad Love” ha conquistato la scena musicale internazionale grazie a “Don’t Call Me Up” che ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta. Infatti, il brano ha venduto centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo guadagnando numerose certificazioni, tra le quali un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver superato mezzo milione di copie. Singolo dopo singolo la giovanissima artista, classe 1996, si è imposta come una delle popstar più dirompenti e apprezzate guadagnando consensi e popolarità. Pochi giorni fa Mabel si è esibita ai BRIT Awards 2020 trionfando anche nella categoria “British Female Solo Artist” che la vedeva in nomination insieme a Charli XCX (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di "Boom Clap”), FKA Twigs, Freya Ridings e Mahalia.

Mabel: il nuovo singolo è “Boyfriend”

Nei giorni scorsi la cantante ha fatto un importante annuncio che ha immediatamente conquistato il web. Infatti, Mabel ha comunicato l’uscita del nuovo singolo “Boyfriend” anticipando quindi l’inizio della sua nuova era discografica dopo il periodo d’oro di “High Expectations”, disco d’argento nel Regno Unito.

L’artista ha condiviso la copertina del singolo sul suo profilo Instagram che conta quasi un milione di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra backstage di concerti, viaggi in giro per il mondo e momenti di relax con gli affetti più cari. Il post ha subito fatto il pieno di like contandone al momento oltre 95.000. Non ci sono informazioni sull’uscita di un possibile video musicale a supporto del brano.