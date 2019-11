Mabel, le 5 canzoni più famose

Mabel è il nuovo astro della musica internazionale che sta dominando le classifiche di tutto il mondo grazie a brani che mescolano pop e dance. Scopriamo insieme le cinque canzoni più famose della cantante. .

di Matteo Rossini

Mabel è la nuova stella del pop mondiale. La cantante, classe 1996, nasce in Spagna ma trascorre gran parte della sua vita nel Regno Unito. La musica le scorre nel sangue, infatti sua madre è la cantante svedese Neneh Cherry mentre suo padre è un produttore discografico che ha lavorato con alcuni dei più grandi artisti internazionali, tra questi le Sugababes e i Massive Attack. Pochi giorni fa Mabel è stata protagonista degli Europe Music Awards 2019 dove si è esibita sulle note di “Don’t Call Me Up”, il brano che l’ha definitivamente lanciata nell’Olimpo della musica internazionale. Scopriamo insieme le cinque canzoni più famose dell'artista. “Ring Ring” feat. Jax Jones & Rich The Kid (2018) Jax Jones è uno dei DJ più influenti del momento. Nel novembre del 2018 l’artista inglese pubblica il suo disco di debutto “Snacks” che racchiude collaborazioni con le più altisonanti popstar del momento, tra loro troviamo proprio Mabel con la quale realizza “Ring Ring” grazie anche alla presenza di Rich The Kid.

“Don’t Call Me Up” (2019)

“Don’t Call Me Up” non ha bisogno di presentazioni. Il brano è tra i più grandi successi dell’anno grazie a centinaia di migliaia di copie vendute in tutto il mondo. Il video ufficiale vanta più di centocinquanta milioni di visualizzazioni su YouTube.

“Mad Love” (2019)

“Mad Love” è il brano che ha avuto l’arduo compito di succedere a “Dont’ Call Me Up”. La canzone ha ottenuto un ottimo riscontro guadagnando anche un disco d’oro nel Regno Unito per aver venduto oltre 400.000 copie.

“OK (Anxiety Anthem)” (2019)

Passiamo ora a “OK (Anxiety Anthem)”, canzone contenuta all’interno dell’album “High Expectations” che ha debuttato al terzo posto della classifica dei dischi più venduti su suolo inglese.

“God Is a Dancer” feat. Tiësto(2019)

Concludiamo la lista con l’esplosiva “God Is a Dancer”, la collaborazione di Mabel con Tiësto in cui la cantante mostra di essere a pronta a dominare le chart per ancora molto tempo.