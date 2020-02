Halsey in concerto a Milano: info e scaletta

Si va verso il sold out al Mediolanum Forum per l’attesissimo concerto di Halsey. La giovane popstar americana sbarca a Milano per l’unica data del suo nuovo tour europeo giovedì 13 febbraio e i biglietti stanno andando a ruba. Restano tagliandi in vendita sul circuito Ticketone solo in due settori: il Secondo settore Anello B laterale non numerato e il Primo settore Anello C frontale numerato, entrambi al prezzo di 40,25 euro. La serata sarà aperta intorno alle 20 dall’esibizione dei Pale Waves, band indie britannica che aveva debuttato nel 2018 col suo primo disco “My Mind Makes Noises”. A seguire, il live di Halsey.

Il terzo album “Manic” e un tour europeo

Halsey era tornata a far parlare di sé il 13 settembre scorso con l’uscita del singolo “Graveyard”, che anticipava il lancio del suo terzo album “Manic”, uscito il 17 gennaio. In precedenza era toccato a “Without Me”, per due settimane al numero 1 della Hot 100 all’inizio del 2019, diventando il suo primo singolo da solista a raggiungere la vetta della classifica americana. “Without Me” è stata la canzone più suonata del 2019 dalle radio americane. Halsey ha collaborato anche con i BTS per la hit di successo “Boy With Luv” e, più recentemente, con Future nel brano “Die for Me”, contenuto nel nuovo album di Post Malone. Il 2020, quindi, si annuncia come un anno d’oro per la stellina del pop americano, che ha appena lanciato il suo tour europeo, partito lo scorso 6 febbraio da Madrid, e il giorno successivo, il 7 febbraio, ha lanciato anche un nuovo singolo, “Experiment on Me”, che fa parte della colonna sonora del film “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn”. Queste tutte le date al momento in programma:

Giovedì 13 febbraio – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 15 febbraio – Amsterdam, Ziggo Dome

Lunedì 17 febbraio – Parigi, Dome de Paris

Venerdì 21 febbraio – Oslo, Spektrum

Sabato 22 febbraio – Copenaghen, Royal Arena

Lunedì 24 febbraio – Stoccolma, Annexet

Mercoledì 26 febbraio – Helsinki, Ice Hall

Venerdì 28 febbraio – Berlino, Verti Music Hall

Sabato 29 febbraio – Monaco di Baviera, Zenith

Lunedì 2 marzo – Zurigo, Samsung Hall

Mercoledì 4 marzo – Lussemburgo, Rockhal

Giovedì 5 marzo – Anversa, Lotto Arena

Sabato 7 marzo – Glasgow, The SSE Hydro

Domenica 8 marzo – Londra, The O2

Martedì 10 marzo – Dublino, 3Arena

Giovedì 12 marzo – Manchester, Manchester Arena

La probabile scaletta

E se Halsey rispetterà le attese, sarà un concerto corposo e dalle mille emozioni quello che si preannuncia al Forum. Una scaletta lunga e articolata quella che sta portando in giro per l’Europa nel suo tour, con tutte le grandi hit della sua breve ma intensa carriera. Di seguito, per farsi un’idea di come potrebbe essere il live di Milano, la setlist del concerto di Francoforte del 9 febbraio: