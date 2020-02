Marracash: annunciato il concerto all'Arena di Verona

Dopo aver svelato le date del tour nei palazzetti italiani, c’è una nuova sorpresa per i tanti fan di Marracash. Il king del rap si esibirà alla meravigliosa Arena di Verona per un concerto evento in programma venerdì 22 maggio. I biglietti per assistere a questo speciale live sono già disponibili su circuito Ticketone. Ecco tutte le info per arrivare preparati al “In Persona tour” di Marracash.

Marracash all’Arena di Verona: info e biglietti

“Guardami sono volato su / sì quattro Forum un solo tour / pure l’Arena come Ben-Hur” lo dice lo stesso Marracash nel suo freestyle realizzato per Red Bull 64 Bars: è così che è arrivato sui social il grande annuncio del live all’Arena di Verona. Dopo le date già annunciate nei più importanti palasport italiani, con quattro concerti al Mediolanum Forum di Milano (di cui tre già sold out), Marracash porterà la sua musica in una delle location più prestigiose e suggestive d’Italia: l’appuntamento all’Arena di Verona è per la serata di venerdì 22 maggio. Come scrive il rapper sui social, «sarà una data speciale che chiuderà il tour nei palazzetti e un’occasione per festeggiare il disco, con ospiti e sorprese, in una cornice magica. È anche il giorno del mio compleanno, il 22 maggio, ho ricevuto il regalo in anticipo». I biglietti per assistere a questo concerto – evento sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla tipologia di posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): platea cat 1 69 euro, platea cat 2 65 euro, poltroncina cat 1 59 euro, poltroncina cat 2 55 euro, gradinata non numerata 35 euro. Ricordiamo che i biglietti per questo evento sono nominativi.

“In Persona tour” di Marracash: tutte le date nei palazzetti

«Il 2019 è stato l’anno del mio ritorno, il 2020 sarà quello del mio ritorno dal vivo», scrive Marracash sui social per annunciare le date del suo tour nei palazzetti di tutta Italia. Il 31 ottobre 2019 il rapper ha pubblicato il suo nuovo album “Persona” (già certificato doppio disco di platino), ricco di featuring con artisti come Gué Pequeno, Coez, Mahmood, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta, Tha Supreme e altri. Il tour partirà il 28 marzo 2020 dal Pala Invent di Jesolo (VE) per poi fare tappa nei più importanti palasport d’Italia e concludersi con uno speciale concerto – evento nella magica Arena di Verona. I biglietti per la tournée sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Ecco tutte le date in calendario per il tour “In Persona” di Marracash: