A pochi giorni dall’uscita dell’album “Persona”, Marracash rende ufficiale le date del tour che farà da supporto al nuovo progetto discografico. Il rapper sarà in concerto dal 3 al 21 aprile 2020 per il “In Persona Tour 2020” in cinque date attese dai suoi fan. Questo il calendario pubblicato e le date confermate:

3 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

6 aprile Roma, Atlantico Live

9 aprile Napoli, Pala Partenope

16 aprile Firenze, Tuscany Hall

21 aprile Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

I biglietti dell’”In Persona Tour 2020”

I biglietti si possono già acquistare sul sito di TicketOne. Per il concerto di Milano, sono questi i prezzi previsti:

I Anello Tribuna Gold Numerata Intero € 45,00

Tribuna Parterre Numerata Intero € 45,00

I Anello Numerato Cat 1 Intero € 42,00

I Anello Numerato Cat 2 Intero € 40,00

II Anello Centrale Numerato Intero € 35,00

Secondo Anello Non Numerato Intero € 29,00

VIP PACKAGE:

Platinum Package: SOLD OUT

Gold Package: 60,00 €

Gold Package include:

Un (1) Biglietto parterre in piedi

Entrata anticipata rispetto al pubblico generale e staff dedicato in loco

Partecipazione esclusiva al soundcheck

Un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione

Platinum Package include:

Un (1) Biglietto parterre in piedi

Entrata anticipata rispetto al pubblico generale e staff dedicato in loco

Meet&Greet e Photo call con l’Artista

Partecipazione esclusiva al soundcheck

Un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione

Una (1) Maglia del merchandising ufficiale

Per il concerto di Roma, in programma il 6 aprile, il prezzo del posto unico è di 36 euro, mentre per la data di Napoli sono due le tipologie di biglietti: tribuna Numerata Intero a 45 euro e posto unico intero a 29 euro. Sia a Firenze che a Venaria Reale invece il prezzo è di 36 euro per il posto unico.

La tracklist di “Persona”

Lo spettacolo si concentrerà sui nuovi brani dell’album “Persona”. Uscito il 31 ottobre, è stato pubblicato in tre versioni: cd, cd deluxe in versione autografata e doppio vinile in versione autografata. L’album “Persona” è ricco di collaborazioni e ogni brano ha un sottotitolo con un parte del corpo. Questa la tracklist:

Body Parts - I denti Qualcosa in cui credere - Lo scheletro (feat. Gué Pequeno) Quelli che non pensano - Il cervello (feat. Coez) Appartengo - Il sangue (feat. Massimo Pericolo) Poco di buono - Il fegato Bravi a cadere - I polmoni Non sono Marra - La pelle (feat. Mahmood) Supreme - L'ego (feat. Tha Supreme, Sfera Ebbasta) Sport - I muscoli (feat. Luchè) Da buttare - Il cazzo Crudelia - I nervi G.O.A.T - Il cuore Madame - L'anima (feat. Madame) Tutto questo niente - Gli occhi Greta Thunberg - Lo stomaco (feat. Cosmo)

“Persona” è un concept album e i brani rappresentano parte del corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo: «Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l'unica in cui sarò io a raccontarli».